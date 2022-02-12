理財｜買股票蝕硬、唔好分期付款？4個媽媽理財建議　今天已過時

「食多啲蔥，大個會聰明啲。」、「我幫你儲起啲利是錢，大個仔先畀番你。」、「吞生果核，頭頂會生樹。」每個小朋友都從父母無數善意謊言中長大。關於個人理財，每位爸爸媽媽都身體力行地與我們分享經驗。雖然父母「食鹽多過你食米」，但正所謂「時光可變，世界可變」，許多道理亦隨時代變遷。



以下幾個金錢觀，你可能細細過已經聽過，但今日或許已不合時宜。

在理財投資角度，媽媽的話有時也不要太聽從啊！（按圖了解）

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1. 「千祈唔好申請信用卡」

上一輩不少人認為信用卡是先使未來錢，容易碌爆卡，令人陷入萬劫不復的債務深淵。其實，信用卡好與壞，在乎用家的自制能力。假如你無節制地胡亂使錢，信用卡可使令你陷入險境，但對於精明消費者，信用卡可幫到你儲積分、賺現金回贈、飛行里數、折扣優惠，着數多不勝數。

此外，現今網上購物盛行，擁有信用卡，你可以更加方便地於HKTVmall、Ztore、Amazon等網站購物。去旅行前，到Expedia、Agoda、Klook等網站預訂機票及酒店，也要用到信用卡。

2. 「投資一定蝕死你」

1973、1989、1997、2008……幾代香港人都曾經歷股災。慘痛回憶令部分人誓神劈願，決心不再沾手投資，有長者甚至不信任銀行，寧願將錢放入月餅罐再收落床下底。

不過，你遠離投資，通脹卻會找上門。「30年前一個菠蘿包幾毫字！」長輩對此琅琅上口；即使你是90後，亦可能記得小時候一個麥當勞套餐廿蚊有找。不投資，儲蓄會跑輸通脹。

美國有研究指，假設一個25歲打工仔年薪31.5萬港元（40,456美元），儲蓄為人工15%，如果佢投資股票市場，按過去40年平均回報及息率推算，到65歲退休時，將擁有3,565萬港元（457萬美元）；如果將錢放入銀行，會有991萬港元（127萬美元）；如果將錢放在床下底，就只得439.5萬港元（563,436美元）。

只要開始儲錢及投資，在複利率助長下，就會進入錢搵錢的循環。假設每年儲蓄5萬元，以1年回報率5%計，首年獲利2,500元。聽落似乎唔多，但只要持之以恆，每年重覆上述步驟，10年後本利和可滾存至$660,339，比當初投放的本金多出16萬！早儲早享受，遲儲少幾球，這就是複利率的神奇威力。

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3. 「唔好借錢/分期付款」

老一輩人理財審慎，堅守量入為出原則，就連買樓都full paid。這種理財態度十分安全，但在現今社會可能令人錯失機會，較理想做法是在確保有能力還款情況下，適當地借貸。

以買樓為例，香港樓價貴絕全球，要full paid可能要不吃不喝19年。相比起1980、90年代按揭利率曾高踞十幾廿厘，現時屬低息水平，借錢買樓是理所當然。在買手機、電器時，不少商戶或銀行提供免息分期優惠，助你保留更多資金，用作投資或實現其他目標。

另外，各大銀行有推出稅貸或其他低息貸款，如果你有信心借款後，能夠用其他投資方式「錢搵錢」賺得更多及順利還款，亦可在衡量風險後考慮借錢。記住，借錢的大原則是「還得到先好借」。

4. 「網上買嘢呃人㗎」

現今世代，衣食住行樣樣都可以喺網上辦妥，但仍有不少長者對此戒懼，擔心網購時會遇到騙子。

但其實，具信譽的本地或海外網購平台，一般都列明退款機制或對買家的保障，而且網上交易會有銀行付款記錄，比起在實體店或其他場合遇到騙子的風險不會特別高。

網上購物還有節省購物時間、毋須自行搬運、賺信用卡積分等好處。在外國網站或代購網買外國產品，通常比在本地實體店更平，產品種類亦更豐富。只要睇清楚產品資料、送貨及銷售條款，長輩們都可以成為精明網購消費者。

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【本文獲「Planto」授權轉載。】