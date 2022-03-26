搵工｜實習生稱丫鬟　誰可當皇太后？　國企「選妃式招聘」惹議

浙江紹興一間公司近日發出人才招募資訊，在職級晉升體系的宣傳上惹來外界討論。該招募消息提到，招聘晉升體系有丫鬟（實習）、才人（初級）、愛妃（高級）、皇后（業務主管）及皇太后（公司合伙人）等不同級別。對於這種「公開選妃」的招聘資訊引起熱議，該公司強調，只是為了吸引應聘者的比喻，並沒有別的意思。



《新京報》報導，對於該公司的「選妃式招聘」，網友們也紛紛表示不解。且不說從「丫鬟」到「皇太后」的晉升體系，本身就是一種封建思想殘餘與低俗的表達，涉事企業還能堂而皇之地辯解是為「吸引應聘者」，由此可見該企業對應聘者缺少基本的尊重。

該公司相關人士表示，「這個只是我們吸引一下應聘者，並沒有什麼別的意思，只是一個比喻，不至於像丫鬟什麼的，如果有機會你過來，聽我仔細給你介紹，你就明白了，其實也就是分為主管、經理這樣晉升上去。」

對於該公司的解釋，外界並不買單，不少人批評，在這則招聘啓事的背後，難掩該企業對女性的不尊重與傲慢態度，這間公司的企業文化和出發點也讓真的想要投履歷的求職者缺乏信心。

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此前，某間大型集團在招聘員工時，該集團人力資源員工在網站上回用羞辱式的方式回覆求職者稱，「考不上本科是智商有問題。」這樣的言論也同樣引起不小的爭議。

外界分析，無論是選妃式招聘或羞辱式面試，或許存在「另類效（笑）果」，想要從眾多企業中讓求職者投注更多目光，不過，其方式仍存在階級上不平等的問題，企業想要使用這把「雙面刃」的同時，更要考量被「反殺」的後座力。

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