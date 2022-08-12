沒經驗沒人脈卻當上跨企CEO？曾遇極衰老細　他用「這心態」苦撐

和許多人一樣，馬克 ‧ 韋柏（Mark Weber）從大學畢業後，對自己的前途一點概念也沒有，完全不知道該如何展開職業生涯。



20 多歲的他選擇從助理設計師開始做起，最後花了 25 年換了 25 個職位，坐上全球最大服裝品牌－－PVH（編：PVH旗下擁有Tommy Hilfiger、Calvin Klein和Heritage Brands等知名品牌）的行政總裁。甚至在被待了一輩子的公司炒魷魚後再創人生巔峰，跌破眾人眼鏡，成為全球最大精品集團LVMH的美國行政總裁。

Mark Weber（左二）由一位寂寂無名的小夥仔，晉升為全球最知名時尚服飾品牌的CEO，過程不只是靠運氣，更靠他對待事業的態度。（GettyImages）

韋柏在自傳《永不退潮：從小店員到時尚精品CEO》中，首度揭示自己如何從一個學歷普通、缺乏經驗、沒有人脈的無名小卒，轉變為職場贏家的心路歷程，並分享影響他一生的關鍵工作態度：

1. 即使上司很爛，也不要輕易放棄表現

有一段時間，韋柏的頂頭上司換成一位不折不扣的機車老闆。雖然他一想到每天上班就要忍受這個討厭鬼，就一肚子氣，但他也明白公司很欣賞自己的工作表現，他應該更努力、維持好的表現，才有機會擺脫糟糕上司的魔掌。

有一天，他參加公司的銷售大會，巧遇一位副總裁尋問他的近況。對方告訴他，「公司高層都知道你上司是世界上最惡劣的人之一。他還在公司，只是因為我們覺得他還有利用價值，你一定要撐得比他久，我們對你有信心。」

韋柏聽了這席話十分高興，因為他學到一堂課：

即使你的上司差勁，你也要讓公司其他人看見你的表現，讓他們尊敬你。只要能夠做到這一點，你的直屬上司是誰一點也不重要！

盡管好好表現，在公司就會有未來。

之後，韋柏果然順利被調到新上司的手下，而公司不僅對他的表現印象良好，更認為他是一個懂得處理逆境、應對難相處的人。

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2. 年紀輕又是新人，是長處不是短處

韋柏在 PVH 的前幾個月，常常擔心自己經驗不足。因為他不但是菜鳥新人，還是公司最年輕的員工，在任何場合都是最資淺的那個人。

有一天，他受邀和公司高層餐敘，在場的還有一家價值數十億美元的公司總裁。沒想到這位總裁請韋柏坐在他旁邊，並告訴韋柏：「你知道為甚麼我要坐你旁邊嗎？因為你就是未來。」

這番話讓韋柏有點驚訝，但也很敬佩。他當時就知道這位總裁很特別，因為他對於他的公司、韋柏的公司以及他們所處的產業，都看得很長遠。他教韋柏的事，直到今天都還深刻烙印在韋柏心中：

即使你是辦公室最年輕、最資淺、最沒經驗人，你也可能是最重要的人！

不但是因為有一天重要的決策可能由你負責，也因為你比年長的人更瞭解當下的世界。

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3. 努力營造甚麼都願意做的形象

韋柏在職場上有一項堅持，就是營造出甚麼都願意做的形象，讓別人知道你不會拒絕任何被指派的任務。

「你剛進一家公司時，必須讓上司和同事看到，你接到任何任務都很樂於承擔，不會嫌工作太繁重或太輕鬆。」韋柏認為，成為主管可以倚賴的人，是一件非常重要的事。

就算你不知道如何完成這些工作或任務，你也要讓大家看到你夠聰明，知道該找誰請教、知道怎麼找人幫忙。

韋柏還建議，要盡量找人聊天、問他們工作的內容，尋問有沒有需要幫忙的地方。「在我職位慢慢上升的過程中，我與人談話時，總能從他們眼神看出他們對我是有信心的，因為他們知道可以要求我做一些不能要求別人的事。」韋柏認為，如果大家喜歡你，覺得有問題可以找你解決，你的好名聲就會傳開，也會得到更多機會。

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