筍工｜人工高福利好人人羨慕？拆解4大偽命題　看清筍工真實面貌

大部分工作都要經過面試這關，對許多求職者而言也是一大考驗。日前一位經常擔任面試官的網民，分享面試者一些會讓面試官覺得很加分的小動作，供網民參考。



大家掌握了這4個面試技巧，取錄機會自然大增（按圖了解！）

+ 8

網民在PTT發文提到，他求職面試的經歷較少，通常擔任面試官比較多，他也分享一些「關於面試官可能讓你很意外的point」。首先，「面試官其實看不出應徵者真正的實力」，他提到面試官只能從問題中「試圖」了解應徵者。面試官只能從求職者對經手事務有多少掌握，因果邏輯是否一致，以及先前公司在業界的風評等，做為參考。他認為：「問答間的氣氛不要太僵，面試官還願意談到時間結束，都算是一場還可以的面談，剩下就取決於其他因素」。

第二點他提到：「對品牌與品類的熱情很關鍵」，事主表示，有時收到三五個還不錯的應徵者，不過最後仍會選擇在面談中展現出更多熱情的人，他認為：「這是會支持你在工作不順遂的時候，更容易平安度過這段時期的要素」。

第三，「休閒嗜好也是判斷要件」。雖然像是破冰閒聊，但他建議應試者還是說一些對職務有幫助的休閒嗜好。最萬用的像是慢跑、健身、球類競賽等。若要服務VIP客戶，會打高爾夫、騎馬、潛水就有加分。

第四點，「談薪水請坦蕩，不要不好意思」。事主認為，人資通常會提到目前的薪資結構供應徵者參考，也會詢問期望薪資。他說：「我們看過超多開出很低很低期望薪資，但又很不好意思講的應徵者」。他提到，只要這個職缺在公司的預算範圍，就不會因應徵者開比較低的薪水就錄取他。

相關文章：求職見工｜遙距面試令HR也在進化 7大常見提問答得好可突圍而出

+ 20

最後事主分享一些很加分的小動作。例如：面試提前10分鐘以上抵達、面完跟面試官要名片、視訊面試不要網絡連線很爛、視訊面試也要穿正式服裝、面試完當天寫感謝函、求才端來信都當天回覆，做得越周到，就越容易勝出。

許多網民留言表示：

．「在新創小團隊，同意內文。其實就是細心跟專業度的表現」

．「感謝信絕對會在最終人選名單中被加分，勝出機率會提高」

．「部分認同，我面試過一家人資還不錯，直接說：不要填你會覺得委屈的金額。也有遇過很多面試者故意刁難你想要砍薪水。」

．「我前主管就因為我寫感謝函選我…」



許多網民要名片的意義為何，事主也解釋這樣才知道下一步感謝函該寄到哪裏，是一個過場動作。

【延伸閱讀，更多打工仔求職、面試建議】

搵工｜HR問「為何要請你」怎答？網民熱烈獻計 這句最似標準答

+ 4

搵工｜收到公務員履歷一律不錄用？HR稱他們「2件事」比常人差

+ 8

延伸閱讀：

他苦惱期望薪資怎填？ 過來人提2大技巧：彈性較大

半年換4工作被男友唸 她曝「年薪漲10萬」引網論戰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】