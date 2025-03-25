提防3種劣質老細！霸道型甚麼都要管「這種」總跟你開心更要小心

作為社畜一員，大家每天兢兢業業上班，就是不想讓老闆覺得自己對公司失去價值、讓對方起了想把自己辭掉的念頭，但你不知道的是，當老闆在考核員工的同時，員工其實也在認真挑選合適自己的老闆！早前內地女企業家楊天真在脱口秀節目裏，用她的觀點征服了全場觀眾 —— 用最幽默的話語，給出最實用的建議「作為員工，如何挑選適合自己的老闆」！



有一種老闆是霸道型的，就甚麼事他都想插一腳，動不動就說「我不要你覺得，我要我覺得」。

面對這種「霸道型總裁」的老闆時，大家就應該順着對方「千萬不要挑戰他，不然他很有可能愛上你。你就不要把他當老闆，你就把他當跳板」切入一句楊天真的金句語錄：「對待工作要像渣男一樣，不能每段都很投入」。

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除了霸道型老闆，還有一種特別小器的老闆「從來不給你加薪」對付這種老闆，你就應該要嚇唬他「就像那個買衣服講價一樣，先假意先走」如果結果對方真的沒有挽留你，那楊天真給大家的建議就是「趕緊回來」和老闆好言相勸，一人讓一步！（當然這只是建議，謹慎當真啊）

還有一種老闆，就是表演型的老闆，表演慾特別強，總喜歡裝成員工的朋友「這種老闆呢，大家都很熟悉，下午才來上班，來了不幹正事，對員工一張嘴就是：喝酒去啊」當然了，對待這種老闆，大家真的要離他遠一點，畢竟他喝多了隔天可以不用上班「你要是不上班，以後就只能天天喝多了」！

其實說了這麼久，楊天真最想要告訴大家一點就是 —— 別把工作看得太重、別以為公司沒你不行，事實上是「公司沒你也行」工作換一份，下份也許會更好，挑選合適自己的工作很重要，但挑選合適自己的老闆更重要！

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