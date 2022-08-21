學煮龍蝦竟要3年？7大冷門行有課程讀　這職業比殯儀業更考膽量

從今天起，各地高考成績開始陸續公佈，不少學子開始面臨選擇專業的問題。而在眾多專業中，有些專業不僅聽起來陌生，也讓人充滿好奇。例如殯葬專業是真的麼？竟然還有小龍蝦專業？這些專業和你想象的差距能有多大，一起來看看。



行行也有它的專業，想入行還是先由基本讀起：（按圖了解）

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殯葬專業

殯葬專業在‍武漢民政職業學院的「現代殯儀技術與管理專業」，學生們可以使用一間與眾不同的教室，佈置得如同殯儀館現場：

在教室裏，前排的同學生在練習主持葬禮，老師在一旁指導大家殯葬禮儀。而另一邊，一位同學正在練習給逝者化妝，一臉淡定從容。

殯葬專業的學生要學的東西也很多，像是陵園設計與管理，殯葬儀式策劃與主持，殯葬書法與輓聯寫作，遺體防腐技術，火化原理與操作等等。嗯...看來這個專業考試的時候可能還要考書法。

其中「防腐整容」的工作就包含了更多的細節內容，例如修復遺體、遺體的整形美容，化妝等工作。

學生們不僅要了解人體的構造，還要懂解剖學，病理學，熟悉化學藥劑，掌握縫合技巧。這種縫合和醫生的縫合還有所不同，遺體的皮膚已經失去了彈性，在顧及到好看的同時還要結實耐用，避免移動時傷口崩開。

另外化妝上色也需要經驗積累，需要根據不同的膚色進行調整。年輕人可能要白一些，老人則有專用的色調。總的來説，想學會體面地把人送走，並不容易。

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內衣專業

內衣專業在西安工程大學有一個「內衣系」，曾經一度上過新聞熱搜，想要轉入該系據説競爭還很激烈。

據介紹，設計內衣時要結合人體的結構，所以會有一門《內衣與人體》的課程。衣服的選材、製作也是要考慮的重點，所以《服裝材料學》也是要學習的科目。

此外還要學習內衣發展歷史、設計原理、工藝流程，立體裁剪、電子商務等課程。不僅要學好相關的基礎知識，同時也要會設計，掌握工藝。從設計到製作，再到售賣都需要學一點。

釀酒專業

之前有報道提到過這個專業的品酒課。

既然要品酒，那肯定是要喝點。根據報道介紹，學生上午會喝點白酒，下午會品評一些啤酒，一些選修課當中還會品評一些葡萄酒。

我很好奇，是不是上課的時候要自備下酒菜。

小龍蝦專業

説到下酒菜，還真有「提供下酒菜」的專業，它來自潛江小龍蝦學院。

在這裏，學生們專攻小龍蝦烹飪，需要用3年的時間學會130多道和龍蝦有關的菜。此外，還要學習龍蝦的養殖營養，管理營銷等餐飲行業知識。

用學生的話來説，穿上廚師服就是大廚，換上正裝就成了餐飲管理者。

另外在這裏小龍蝦也確實能吃個夠了，每週都能品嚐到老師的手藝，連着吃上一兩年，等到畢業估計都有點吃膩了。

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家政學專業

家政學屬於社會學類專業，乍一看像是教如何做家務的，但在這個專業裏學的並非打掃衞生。

它的專業課包括社會心理學、家庭關係學、家庭護理學、家庭營養學、家庭心理學等等，聽着感覺要比打掃衞生複雜太多了。

刑事科學技術專業

刑事科學技術專業的實訓現場，佈置得和案發現場很像，實訓的過程也更像是一次破案的全過程。

對於這個專業的學生來説，墜樓案、分屍案，各種案件的現場圖片已經把他們鍛鍊得內心強大，畢竟看得太多了。而如果是森林公安方向的學生，還要去了解學習動植物標本與課程。

在實訓現場中，學生需要從保護現場開始，查詢各種物證，例如從現場的腳印分析出嫌疑人大致的性別身高，利用專業知識在現場尋找指紋，通過監控數據查詢車輛動向，根據化學分析採集車中的毛髮樣本等等。

整個過程就像是在解析一道數學題，每個人學習的重點不同，最後會在團隊協作下，通過一步步蒐集證據解鎖真相。

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警犬技術專業

聽名字不知道這到底應該給狗子報名，還是給自己報名，不過這當然是給人類設置的專業。

該專業主要研究的是偵查學、警犬學、警犬技術等方面的技能，其中也包括如何照顧訓練警犬，警犬的管理，生育，疾病防治等內容。

專業可以分為刑偵、治安、緝毒三個方向，課程包括《臨場查緝戰術》《刑事案件偵查》《養犬學》《犬行為學》《警犬使用學》等內容。

最後，其實我一直想去「彩票專業」學習一下，但讓我沒想到的是，這個專業貌似還真存在過。

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