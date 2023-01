IAB香港首屆數碼大獎頒獎禮 表揚本地傑出數碼營銷項目

IAB Hong Kong (IAB香港)作為香港最活躍的廣告協會之一,上週於Hotel ICON 舉辦首屆IAB HK數碼大獎頒獎典禮暨2023年周年大會。活動匯聚本港近300名業界人士及廣告菁英等,表揚同業卓越成就並促進各界交流,為協會作為香港頂尖的數碼營銷頒獎平台,建立重要的里程埤。

是次大獎為IAB 香港首屆舉辦,邀請所有創意、設計或媒體機構、廣告商、社交平臺等參與,以展示各品牌及營銷機構的數碼作品,共同推動香港的數碼營銷市場,期盼可進一步為香港廣告和數碼營銷界塑造創新未來。活動由Meta、Google、Yahoo、譚仔國際、EternityX 和 Hivestack 贊助,評委會則由來自營銷業界的24位專業人士組成,仔細評審近百份申請。獎項囊括四個組別,分別為最佳數據分析及應用獎 (Best Use of Data & Insights)、最佳創新內容策劃獎 (Best Use of Content Innovation)、最佳程序化廣告應用獎 (Best Use of Programmatic Advertising) 及最佳影片應用獎 (Best Use of Video),全面涵蓋數碼營銷的各技術層面和市場趨勢。此外更設有一項年度最佳數碼作品大獎,表彰在是次大獎獲得最高分數及最多獎項的數碼作品。

2022 IAB 香港數碼大獎得獎者名單(節錄部分)

最佳數據分析及應用獎 - 金獎

品牌:AXA China Region Insurance Company

營銷代理:Starcom Hong Kong, The Trade Desk Hong Kong, Adzymic

項目名稱:Customised Storytelling with Dynamic Creatives for AXA Hong Kong

最佳創新內容策劃獎 - 金獎

品牌:SHISEIDO Hong Kong

營銷代理:Narrow Door, Pontac

項目名稱:SHISEIDOVERSE: 150 YEARS TO THE FUTURE

最佳程序化廣告應用獎 - 金獎

品牌:SHISEIDO Hong Kong

營銷代理:iProspect Hong Kong

項目名稱:SHISEIDOVERSE: 150 YEARS TO THE FUTURE

最佳影片應用獎 - 金獎

品牌:TamJai SamGor Mixian

項目名稱:Life’s a mixture, we taste it all

年度最佳數碼作品大獎 - 金獎

品牌:SHISEIDO Hong Kong

營銷代理:iProspect Hong Kong, Narrow Door, Pontac

項目名稱:SHISEIDOVERSE: 150 YEARS TO THE FUTURE

按此了解更多有關IAB香港數碼大獎。

新一屆2023-2024年IAB 香港執行委員會領導 致力推動行業發展

過去一年, IAB 香港曾舉辦一系列活動以推動數碼營銷的普及和創新,當中包括就職講座及研討會等,內容囊括新興的元宇宙(Metaverse)技術、品牌安全、隱私優先營銷、忠誠計劃、全渠道策略測量等等。此外,IAB 香港的教育與事業委員會亦於去年透過舉辦實習生計畫、參與香港貿發局MarketingPulse論壇,以及開辦香港大學專業進修學院證書課程等一系列舉措,致力向青年、大眾及業界推廣國際先進的營銷技術標準,推廣本地的數碼營銷教育及人才發展。

行政委員會新一屆主席Kevin Huang在周年大會上宣布,本年度IAB 香港會以「Connecting Beyond 連結無限」為主題,積極與現有會員企業及下一代的領袖建立緊密聯繫,並與全球IAB和香港及亞洲志同道合的行業協會建立可持續的合作夥伴關係。同時,IAB香港亦將在新年度與企業管理階層及商界領袖聯繫,致力將廣告與其他商業範疇連結,繼續為業界展示國際級的營銷技術實踐及創新。

IAB 香港亦在周年大會上宣布新一屆2023-2024年度行政委員會及2023 年度的工作委員會的名單。各委員會均由業界菁英組成,將會在未來一年致力幫助本地營銷人員充分運用新興數碼技術。

2023-2024 年度行政委員會成員

有關IAB HK

IAB HK 為非牟利協會,致力於發展數碼營銷、人才培育和幫助香港的廣告和營銷人士使用數碼技術。IAB HK 一直是香港最活躍和最具影響力的數碼營銷協會之一,擁有近 100 家公司會員,當中有媒體、廣告平台、代理商、品牌公司等。