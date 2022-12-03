3年內兩度置業　錢是怎儲？台灣網紅稱理財心得啟法自《小王子》

知名台灣YouTuber愛莉莎莎的YouTube頻道擁有120萬訂閱數，IG也有多達58.4萬人追蹤，這些高人氣為她創造了高收入，2019年買下人生第一間小套房後，今年再度買下第二間房子，並繳完前一間房的800萬（約港幣200萬元）的房貸。3年內買下兩間房，讓人好奇愛莉莎莎究竟如何理財？對此，她打趣說，其實自己是盤子，同時坦言她的金錢觀就是盡情享受。



愛莉莎莎早前在IG發文表示，很多人詢問她理財的方法，「我每次看到這種問題都想說…我是盤子耶！怎麼會問我？」但仍大方分享金錢觀，她舉名著《小王子》為例，裏頭有段諷刺商人的隱喻，某個星球的國王整天不斷數天上的星星，小王子問他為甚麼要一直數？國王回答，因為數了就代表他擁有，小王子聽完後覺得非常納悶。

愛莉莎莎作為知名網紅，收入應甚可觀，但更重要的是，她很清楚錢該怎用才是最正確：（按圖了解）

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愛莉莎莎說，看完這段對話，她想到很多長輩存了很多錢，卻一生都過得很節儉，「那些錢都在他們的帳本裏沒錯，但是真的代表擁有了嗎？」，假如這輩子都沒有用到那筆錢，只是讓錢靜靜地躺帳本裏，「那不是代表一生都在為虛擬的數字奔波嗎？」。

對愛莉莎莎而言，真正擁有錢的方式「是盡情地去享受它」，把金錢換成與家人朋友戀人的回憶、能讓她舒服快樂的東西，或是知識經驗，所以只要一有時間，她就去進修、出國玩、住想住的酒店、吃美食，存到首期款就買樓，並裝潢成喜歡的樣子。

愛莉莎莎直言，自己其實沒有多餘的存款，「因為那些帳面上的東西對我來說並不是真正的擁有，我的理財方式，就是拼命賺錢，然後把它們都花掉，享受人生每一分每一秒」。

該篇帖文曝光後，吸引了超過3萬人按讚，不少網民也留言表達贊同：

．「這種樣的金錢觀好棒！賺錢，應該就是要獲得享受，未來無法預測，幹嘛爲了未來生活而限制當下的享樂，花錢也是一種投資自己的方法吧。看怎麼花錢，而創造更多」

．「每個人的金錢觀都不同，但會賺錢並懂得享受生活很棒啊！」

．「認同認真賺錢認真花錢～」



不過也有網民持不同看法：

「帳面上的東西不一定是真的擁有，但能換來一份安心給自己也給家人」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：愛莉莎莎3年繳完800萬房貸，再買一間房！親曝「1理財觀念」，網讚：說的太好了】