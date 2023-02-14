P世代席怎樣看待「事業」？從Elon Musk收購Twitter一事可知一二

Twitter自馬斯克（Elon Musk）收購，並推行「硬核」Twitter 2.0辦公室文化、強調長時間高強度的工作之後，大規模的職員「逃亡」仍在持續。同時，也催生了Twitter上的#LoveWhereYouWorked標籤，展現了早就不一樣的工作文化：這個世代的工作，不再是努力求生存、追求加薪買車買房，而是必須先尋找個人價值、定位自我，工作才有意義。



有人稱Z世代（Generation Z）之後，是P世代，字母P有人認為源自於Purpose（意義）、或者是Playlist（播放清單，指可以自訂項目的人生清單），指的就是一個追尋意義與存在價值的世代。

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#LoveWhereYouWorked，自願離職或被裁員Twitter員工道別之處

這個標籤源自於#LoveWhereYouWork，是2013年英國的Twitter員工Lucy Mosley在被診斷出癌症、並確定只剩下幾週的生命之後，在Twitter貼文當中使用的標籤。那則帖文拍攝了她自己蓋着Twitter同事們親手為她織的毯子。帖文中除了使用#LoveWhereYouWork這個標籤，還有#Family。

自此之後，Twitter全球的辦公室都開始使用這個標籤 ── 這個興起的趨勢展現了員工們公司帶給他們的意義與歸屬感。

Twitter在2020年發布了一則YouTube影片，解釋了這個故事，當中一位Twitter員工表示：

這個標籤開始與我們在這間公司工作時，感到自豪的任何時刻連結在一起。」另一位則說，「我們知道Twitter的力量，但這則帖文可能是我所認為的最強大的帖文之一。

因此在馬斯克接管Twitter，並使用他的高壓手腕領導這間充滿「愛與歸屬」的公司時，這個標籤又再度出現了，只是最後一個字Work變成了過去式Worked，#LoveWhereYouWorked就成為了選擇離開Twitter 2.0辦公室的道別之處。

傳統福利與晉升，已不再能抓緊人才

若是說，追逐升遷與高薪、為公司賣命已經不再是當今世代的趨勢，那現在的職場新世代要的是甚麼？Y世代、Z世代的數量正逐步超越其他世代人口，同時歷經Covid-19動盪的時代，讓越來越多人重新評估「在工作和生活中，真正想要的東西」。

因此，傳統的手段如薪資福利與晉升，都已經不再如以往一樣可以抓緊人才。一份工作「有沒有意義」和「有沒有足夠的靈活性」也已經是現在選擇重要的考量因素，例如，可以決定自己怎麼工作、在哪工作，以及是否符合自己的價值觀。甚至，追求與工作夥伴的歸屬感與共同使命感。

換句話說，比起所謂傳統的「成功」、有車有房有家庭，當今世代更在意的可能會是「如何影響他人？如何改變社會？如何解決問題？」

因此，對人資來說，傾聽新人與面試者為甚麼應徵，以及看待工作的方式，或工作與他們自我價值的關聯，將會幫助他們更了解自己的定位與對這份工作的意義；或是在主管分派工作時，將任務連結他們的人生目標，將成為員工尋找意義與使命感的重要原動力。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】