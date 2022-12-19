資歷、能力非最長　IT男卻獲升職　網民分析2大原因獲讚中肯

升職也有可能不是好事？有網民在網絡論壇分享自己出現在公司升遷名單上，但自認能力不夠強，因此猶豫是否要接受這樣的安排。



文章一出，就有人精闢分析該網民為何被升職，引來許多人留言表示「中肯」。

更好的員工不選，公司卻揀位小薯來升職，為何會這樣？（按圖了解）

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一名在科技業任職的網友在PTT發文，表示自己的名字「不知道甚麼原因」出現在公司升遷名單上，職稱是技術經理。事主指出，能力比他強的還有好幾十個人，資歷比他深的也還有幾十個。事主自認能力還不足，因此猶豫是否該接受，同時以教育程度類比，「大概就是高二生被升遷，但一堆大四、碩一的還沒升的感覺」，擔心被質疑。

文章一出，網友則留言：

．「公司升你都不怕了，你怕甚麼」

．「也有可能你認為那些能力夠的人不想升啦，加薪幅度和職責擴大幅度不匹配，沒必要」

．「這是犧牲打吧，你位置隨時可以換」

．「你是不是很聽話？」

．「當然升啊，職場一堆沒能力的主管還不都活的好好的」



另有網民回文分析事主為何被升職：

．「升你大概就是因為你最聽話，公司政治鬥爭永遠是如此，但你可能面臨到的問題是，未來你會很痛苦」



第二種原因則是：

．「這個技術經理是屎缺，掛技術職，意思就是有責無權（人事權）…或許你們部門其他人不想擔任這個伏味濃的職位，你最新、你最乖、你來擔…那這樣你也不用想太多，以後頂多責任制，不能報加班而已，其他人還會感謝你」



該分析也引來許多網友贊同：

．「這篇很實在」

．「中肯」

．「伏位機率好像比較大」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】