一張卡片可看出對方性格？沒印電話號碼　或反映他抱有2種心態

我最近比較多參加學術交流以及商業活動，和不同背景的人交換過卡片。我留意到卡片上顯示甚麼資料，或多或少反映個人的故事和偏好。今天半宅職薯就和大家分享一點見解，看看大家有沒有同感。



着重學術或專業資格的卡片

專業人士的卡片，必然印上一大串的學術資歷：甚麼學系畢業，擁有甚麼資格等。這也非常容易理解，因為專業人士賴以維生的就是學歷和專業資格，這有助提高自己的公信力以及認受性，對工作有直接幫助。

另一類型的人，就是勤奮兼讀進修繼而取得學歷的人。對他們來說，擁有學歷並非必然，而是需要捱更抵夜，挑燈夜讀才能換取得來。所以擁有學歷，對於他們來說是發奮圖強的印記，不得不把它印在卡片之上。

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充滿獎項和公職的卡片

有一些卡片，內容是豐富得要對摺的。打開一看，全都是密密麻麻的商業獎項，或者公職銜頭，例如商會會長等。

我認為這類卡片，和上述充滿學歷資格那一類卡片有異曲同工之妙，都是志在提高認受性和公信力，只是發揮的場景不同而已。

標示着上市編號的卡片

又有一類卡片，通常來自公司主席，沒有印上自己的學歷或者專業銜頭，只印上公司名和主席崗位，然後標示公司的上市編號。

對於這類人士來說，實質公司規模已經反應了他的能力和成就，所以卡片內容不需要多，一個上市編號便夠了。

印滿服務範疇的卡片

也有一些卡片，密麻麻的印上公司服務範疇，社交平台專頁名稱等，一接到手上便清楚知道他的公司做什麼，怎樣「幫襯」等。

這類型人士大多經營企業直接與消費者交易（B2C）的生意。卡片的受眾主要是消費者而不是其他企業。

沒有私人手電的卡片

有些人的卡片只有公司直線電話，卻沒有私人手電號碼。很明顯的，這類型的人對於家庭或者私人生活十分重視，不希望在私人時間再受到公事的煩擾。

而另一種可能性是，他們經已取得夢想中的事業成就，無需要再刻意進取，卻享受辛苦多年的奮鬥成果。

結語

當然，卡片的類型不限於此。我印象最深刻的卡片，是打錯電話號碼，然後卡片主人逐張逐張用原子筆改正。從好的一面想，他絕對是一個愛好環保的人；但從另一方面想，打錯字之後還去慳那幾百元印刷費，讓別人知道他的粗心大意，那麼這個人不是不拘小節，便是個性爽直的性情中人。

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