這是人住的？租屋處驚見「垃圾山」清潔業者：最少5百隻小強逃竄

這究竟怎麼住人？Facebook專頁《天晴清潔整合團隊》早前分享髒亂住處10大排行榜，從廁所衛生紙山、需用鏟的廚房油垢到找不到走道的垃圾袋山，多張照片貼出後，吸引近3千則網友留言，讓不少人欽佩業者直呼：「賣得不是清潔，是勇氣」。



10大浮誇髒亂案例

業者在粉絲團提到，在2022年特別收集了一些浮誇案例來證明團隊的實力不容小覷，並將這些案例排名，分別是：

1.與馬桶一樣高的衛生紙推

被業者直呼是他心中的第一名，表示無法理解住戶到底是怎麼生活的，滿滿衛生紙垃圾都堆到跟馬桶一樣高，地板、磁磚也都出現黑垢，仔細看洗手台還會發現滿滿兩杯裝滿菸蒂的杯子，網友表示：「隔著螢幕我都自動閉氣了」、「這個廁所比公廁還噁」、「怎麼有女生還能這樣進去洗澡」、「至少他還知道用衛生紙」、「相較之下，馬桶意外的乾淨」、「洗手台也很噁心那兩個杯子」。

2.整間廢棄物丟棄

堆滿許多廢棄物，有如廢墟般，網友直呼：「租到這種人真的好慘」、「開眼界了」、「想減肥可以去任職，光是看照片我就快吐了」、「這不是清潔公司，這是魔法師了」。

3.入住三年未清潔過的廚房

其屋況不只廚房完全沒清潔過，連廁所的馬桶都三年沒清潔過，讓網友直呼：「身為餐飲人真的不能接受廚房用完不整理」、「馬桶內側那個垢我真的要吐死」、「怎麼有辦法忍受自己的家髒了三年才請專業人士來清理」、「這麼棒的廚房竟然放給它爛」。

4.一百多萬的廢棄物處理

業者提到這是客戶遇到廢棄物老鼠，承租後就亂丟一片，團隊出動拖板車及怪手還有山貓處理交件，花了一週才清乾淨，全費用百萬起跳，網友紛紛表示：「這根本像在變魔術XD好厲害」、「這垃圾費肯定不便宜」、「業主好衰」。

5.讓阿嬤傻眼的租客

這房子是阿嬤給孫女住的，不料一年後卻髒亂到令人傻眼，甚至連後陽台都過不去，花了一天時間才整理好，網友就留言回應：「看起來好像是高嘉瑜的房間」、「幫阿嬤哭哭」、「阿嬤把孫女趕走了吧」、「突然發現我房間好像顯得特別乾淨了」、「人弄髒環境的能力沒有極限」。

6.氣爆後十年未住的房子出租清潔

業者透露房東在氣爆後就完全沒動過，將近十年時間，直到要出租才處理，團隊花了一天時間從四樓吊掛搞定一切，不過其住家格局過度驚人，就被網友笑說：「這應該可以分享到奇葩裝潢分享中心」。

7.包租公許久未清的房子要出租

被眾網友直呼好像要這樣的煩惱！業者表示這客戶因為擁有太多房子，導致遺忘這間未處理，特別請清潔公司協助廢棄物+修繕+清潔，並霸氣說屋內看到的全部不要，網友立即表示：「我也想要有這種煩惱」、「好奢侈的煩惱」、「是怎樣可以忘記有房子」、「有錢人就是任性」。

8.經典廚房油垢

業者分享該廚房的油垢必須用鏟的才能清乾淨，被網友笑說：「用專科洗面乳」、「美味的秘訣」、「如果是我應該會丟掉買一組新的」、「這瓦斯爐是發爐過的嗎」、「那兩台我會直接廢棄」。

9.小哥哥的租屋處

該案例客戶甚至還提醒業者要有心理準備，此租屋處被垃圾堆滿，根本找不到入口進去，團隊花了半天時間才清乾淨，網友留言回應：「裡面說有屍體我也相信」、「到底為什麼會把房子搞成這樣」、「這居然才第九名？」、「怎麼可以住成這樣」、「真的很誇張」。

10.小姐姐的租屋處

被眾網友認定該第一名的小姐姐租屋處，從照片中可見許多垃圾袋堆疊與蟑螂攀爬，完全找不到通道進去，讓業者直呼估價不了，網友也表示：「第十名的小姐姐沒付個100萬說不過去吧」、「賣得不是清潔，是勇氣」、「這是是人住的嗎」、「我女鵝如果用成第十名我直接送她下去」、「原來日本節目裏面的台灣也有」、「第十名才是第一名吧」、「這個程度燒鼠尾草也沒救了」、「第十名的清理過程可以拍成紀錄片」、「原來這就是垃圾山的由來」。

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