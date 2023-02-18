專訪｜商業PPT達人的成名之路　相較於簡報排版　溝通策略更重要

孫治華的簡報課程被譽為「商業簡報的百科全書」，當「做簡報」（Power Point）變成人人必學技能時，他告訴大家，做簡報不是在做設計，而是要做得深入民心！



在台灣，只要提到商業簡報，就不能不提到孫治華。他是「簡報實驗室」的創辦人，也是知名企業講師。他的簡報課程曾被譽為「商業簡報的百科全書」，授課遍及全台頂尖企業。在競爭激烈的簡報製作市場裡，孫治華另闢蹊徑走出自己的一條路。

獨樹一格的定位，讓他既是自己職涯的先行者，也幾乎沒遇到後進者，即便遇到疫情，他也能如疾風勁草般，繼續前行。如此充滿韌性的個人品牌，究竟是如何形塑而來？孫治華又是如何找到自身定位，樹立風格？本篇專訪將為你解密他的職涯故事，及工作者如何在職場深耕的同時，建立自己的外部影響力！

職涯起點的唯一信念，就是活得精采

成為講師，是孫治華老師生命裡的意外。然而這份意外，在多年後回頭看，仍能循線找到一條清晰的路徑和關鍵的岔路口。原來這些在年輕時做的選擇，竟成為他日後建立個人品牌時，最重要的幾步棋。剛進入職場時，孫治華老師與許多大學生一樣迷惘，沒做本科系相關工作，自學程式後進入工研院工作，上班族的生活一過便是十年。初出茅廬，他毫無規劃，當時只抱持著一個信念和一項行動，而這兩者也無形地幫助了他整個職涯。

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「活得精彩是信念，不斷閱讀是行動。」



進入職場後，孫治華老師培養了閱讀的習慣，一讀便是二十年。閱讀形塑了他的眼光，明白哪些書能讓自己深深喜歡，哪些書有機會納入知識體系。同時在最初的職涯起點，他為自己立下了一個簡單的信念：盡量活得精彩。

這份信念只是一個年輕且對職涯有野心的人，對生命的小小盼望，卻在日後成為了他的職涯原則，如指北針一般，在每個人生的岔路口，成為做決定的依據，引領他遇見貴人，以及開啟了日後的講師生涯。

職涯轉型的３個關鍵，打造個人品牌影響力

成為講師之前的日子，是孫治華老師的「養成期」，這段時光積攢了他日後形塑個人品牌時，所需要的任何東西。其中有三項最關鍵的行動與相遇，是他認為最重要的轉捩點。

1. 機緣：遇見好的職涯導師，豐富了自己的視野與底蘊

雖說師傅引進門、修行在個人，然而好的職涯導師能帶你開啟的門，風景將會截然不同。在工研院工作時，孫治華老師跟著鴻海前法務長周延鵬的團隊，邊學邊磨了四年。當時在團隊他做盡了各式簡報：競爭者分析、財務預估、產業分析與行銷簡報，周顧問從不挑剔只是不斷雕琢他的產出，時間久了，見識和能力也漸漸提升。這四年的累積與磨練，成為了孫治華老師最紮實的土壤，讓他在未來有機會在其之上種植更多選擇。

與周顧問學習的這幾年，至今回想都是很關鍵的成長期，使得現在培訓年輕講師時，他都非常鼓勵年輕人在職場中拼命，因為職場的高度，決定了講師的深度，在職場中的累積，恰恰是成為講師最重要的養成。絕對別小看了在職場中深蹲的時光，他可能會成為日後形塑個人品牌時，最滋養自己的那片沃土。

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2. 寫作：不斷寫作，學會建立企業外部價值

剛入職場的工作者常忙碌於建立企業內部價值，而忽略了外部價值。孫治華老師曾說：「寫部落格（Blog），改變了我的一生。」而寫作，便是每個人都擁有的利器，能讓你以個人身份創造外部影響力。還在工研院工作時，孫治華老師寫起了個人部落格，也就是後來人盡皆知的「簡報實驗室」。有了之前跟著周顧問學習時的養分，他開始寫下自己在職場中製作簡報的關鍵技術與心得，當時抱持著分享的心情隨喜寫作，沒想到寫到第七篇時，竟受邀去企業裡進行內訓。這是第一場他以講師身份，走出企業外接到的工作，而從這場開始，孫治華老師也一步步開啟了講師的職涯。

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3. 上台：自願做個分享者，走出自己的影響力

若前期與周顧問學習的四年，是老師職涯的土壤；那寫作，便是後續種植上去的一株株植物，而上台，便是最有效的肥料，灌溉植物使其枝繁葉茂，被更多人看見。上台的機會不總是等人給，孫治華老師印象深刻的一次上台經驗，便是自告奮勇。當年在全台最大的 UX 社群聚會 HPX 上，他自願當了分享者，即便表現不佳，然而正是那一次的上台，使得他持續往台上走，並累積出了珍貴的人脈。毛遂自薦，在職場裡可能被視為自負且樹大招風，然而在形塑個人品牌上，樹大所招來的風，可能會幫你吹來意外的驚喜。不斷寫作與上台後，講師這條道路，逐漸在眼前清晰了起來。

獨樹一幟的品牌風格，成為在市場立足的底氣

有了前期豐富的養成，孫治華開始思考起自己出師的可能性。然而「簡報製作的講師」，是一個充滿內捲和競爭的行業，因此找到對的市場缺口，做出獨特風格，便是孫治華老師在形塑個人品牌上最關鍵的思考。

在第一次受邀去企業內訓時，他便對簡報製作的市場需求，有了明確的洞察，發現書上的理論無法有效解決企業內部遇到的問題。市面上的簡報書著重在「演講簡報」以及「簡報排版」，然而企業員工真正需要的，是關於提案、策略分享等商業思維的簡報。因此，孫治華在當時確立了自己的講師風格：「走簡報的溝通策略，而不走簡報的設計製作。」

簡報不只是資訊的排版，更應該是想法的延伸；當大家都在教如何把簡報做得好看時，他來教如何把簡報做得深入人心。與周顧問學習的四年，使他建立了豐厚的商業思維資料庫，與簡報結合後形成了獨樹一格的授課方向，至今幫助無數企業員工，學習更縝密的思考和更完善的表達。如此自成一格的課程，即便這幾年遇到疫情，由線下轉為線上，也幾乎沒受太大的影響。（更多文章內容請點擊文末原文連結）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：商業簡報的百科全書！專訪「簡報實驗室」創辦人孫治華，3 個關鍵打造個人品牌影響力】