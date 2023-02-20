陰質公司｜入職未滿一年已升做主管？事主包受煎熬3個月後終辭職

踏進職場後，不少人會力求上進，希望能拿到晉升主管的機會。



不過有一名網民表示，他進公司不到一年被升為主管，本來很開心，沒想到卻是惡夢的開始，不但要常請客外，還遇到下屬一直推卸責任，每天早上7點到晚上11點才下班，每個月才多8千元（編按：台幣，下同），最後崩潰提離職「難怪公司主管每年都在換人」。

公司捧起事主上位，全因要他吃下這塊豬頭骨！（按圖了解）

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網民在Facebook「靠北老闆/主管2.0」發文，他先勸大家「升主管薪水沒有每月多2萬以上的話，真的不要升」，自己進公司不到一年，被公司問要不要升主管，當時開心認為公司很看重他，結果每個月只多給了八千元薪水。

升了主管後出現了一堆麻煩事，而且為了鼓舞人心常常要請喝飲料，每個月大概要花五千元在飲料請客上，私下也一堆搞小團體，一堆推卸責任，能不做就不做，也常常被拜託要求，也常常一堆人當天請假導致生產線人力不足。

和公司反應得到的答案是，人力不足就要自己想辦法，產線不能停，於是事主被迫下去做，幾乎是每天最早到公司，因為要盤點當天生產線的料，最晚離開公司，因為要責任制產量達到才能下班。

事主說他每天7點到公司晚上11點才下班，每個月才多八千元。三個月後他真的崩潰受不了了，和公司提出不想當主管，想回去當作業員，結果被駁回「職位只能往上升不能往下」，最後他提出離職，因為再下去身體會垮掉，他也直呼「難怪公司主管每年都換人，這是有原因的」。

網民看完也感概回應：

．「支持你的選擇」

．「然後又沒加班費」

．「離職是對的」

．「擺爛就自然會被撤掉職務」

．「用錯方法，你還沒準備好當主管」

．「慈不掌兵」

．「辛苦你了，希望你下個工作會更好」



不過也不少網友認為「為甚麼要請喝飲料？」。

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