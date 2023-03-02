在「爆粗」中建立親和力？跟同事有磨擦　要懂不傷感情地展露霸氣

筆者半宅職薯已經很多年沒有和人鬧交，但說到鬧交，我夠膽說自己是高手。事實上，在職場和社會打滾，有時的確有鬧交的需要。今天就和大家分享鬧交的語言技巧。



鬧交是一種情緒表達

我們常常聽到要控制自己的負面情緒，例如憤怒。但其實每一種情緒都有它的功能。就拿憤怒作為例子，當你憤怒的時候，別人便會深深感到你對事情的執意、決心、行動能力、反擊能力。一個完全不懂得憤怒的人，在職場上很容易成為被欺負的對象。

至於如何避免禍從口出，但又能展露霸氣，就是今天要討論的課題。

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鬧交的原理

根據我的經驗，鬧交其實是腎上腺素的比試，誰的腎上腺素比較高，誰便會在這次鬧交之中更佔優勢。

鬧交有一種特性，就是越鬧越大聲。在這種情況下，大家的腎上腺素都慢慢地上升，兩者都在差不多的水平，所以即使雙方越鬧越大聲，最後也難分高低勝負。

在這爭持不下的情況下，大家很大機會會進一步提升攻擊性，由言語攻擊提升至肢體攻擊，演變成犯法的打人或打交行為（在此我想提醒各位讀者，千萬不要犯法）。

其實鬧交的技巧，在於腎上腺素能否在一瞬間大幅拋離對方，以達到奇襲制勝的效果。

舉例來說，當雙方仍處於中等聲量醞釀鬧交的時候，你突然腎上腺素飆升至高點，大聲喝罵幾句，對方腎上腺素趕不及分泌至高點，結果在那時刻對方一定呆着，事件便會暫時告一段落，你亦因此「贏咗個勢」。

鬧交的語言藝術

上面討論過，鬧交乃是腎上腺素的比試。但如果對方是同事或者工作夥伴等，總會在他日再相見合作。所以如何表達憤怒卻不傷感情，便是藝術所在。

在這裏我想介紹「思維邏輯層次」概念。用超簡單淺白的語言說，就是在一個人內心越內在的東西，思維邏輯層次便越高，對對方造成的傷害也越大，反之亦然。理論的我不說太多，直接討論實戰。

如果你用憤怒的語氣鬧你的同事「肯定係你阿媽懶，細個冇教你！」，攻擊的對像便是別人的母親，而母親是每個人「骨子裏」都非常尊敬和感激的人物。你責怪別人的母親，便等於在「思維邏輯層次」的高位施襲，對方聽到之後必然會非常憤怒，甚至產生肢體衝突。而肢體衝突，是我們極力避免的。

同一件事，如果你鬧那位同事「乜你交啲嘢咁多錯㗎！你用嘅係乜嘢垃圾電腦 software 呀？」。在這情況下，即使你同樣使用憤怒的語氣，但由於所攻擊的對像是「外在的」電腦 software，對方的心靈實質上沒有受到傷害，所以進一步衝突的機會便大幅減低，但你已「贏咗個勢」。

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在鬧交過程中建立親和力

其實在這個對抗性的鬧交過程中，你可以暗地裏和對方建立親和力。

你聽到這種說法可能會覺得很矛盾：「又鬧交又親和，半宅職薯你講乜呀？」

我舉一個例子你便會明白，就是建立共同敵人。

如果有同事食完飯經常遲遲不肯夾錢，令你感到需要利用憤怒的情緒，以顯示出你對事情的重視，你可以有兩種說法：

第一，憤怒地說：

X你老X，你有冇家教㗎，食飯唔使畀錢㗎！

第二，同樣是憤怒地說：

X你老闆，你老闆係咪冇出糧畀你呀，使唔使我幫你X佢，等佢出糧畀你夾番錢食飯！

聰明的你，自然理解到第一句說話，是攻擊別人尊敬的母親以及和自身不可分離的家教，屬於「思維邏輯層次」較高的東西，必然會引致對方更加憤怒地還擊。

以第二句說話，你所攻擊的是對方的老闆，而在很多的情況之下，老闆是大家主觀地認為榨壓大家，給大家工作的共同敵人。你攻擊他的老闆，對方完全不會感到受傷害，甚至會覺得痛快。但你的語氣神情卻表露了憤怒，於是可以恰到好處的達到施壓效果。

結語

總括來說，憤怒情緒有實際功能性，但語言內容則千萬不要涉及對方骨子裏尊敬的親人。在表達憤怒的過程中，可以搬出一個共同敵人，令對方感受到你的憤怒情緒卻不會受你的語言傷害。

你看完這篇文章，很可能會向同事說「X你老闆！」，但要小心的是，這句說話千萬不要給出糧給你的老闆聽到！

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