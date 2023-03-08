求職｜何謂「素顏採用」？日本新興請人准則　比叫你不化妝更驚嚇

近日日本Twitter趨勢上出現了一個陌生的關鍵字「素顏採用」，引發許多網民好奇。在日文中，「素顏」一詞除了指涉沒化妝的狀態以外，也衍伸出了「未經粉飾的真實面貌」的涵義。那麼，「素顔採用」一詞難道是指要新鮮人不用化妝也不用粉飾自己嗎？許多日本網友好奇點閱，卻發現這個詞竟然是指「請面試者提供自己的SNS（網路社群平台）帳號作為參考資料」的意思！讓大家大吃一驚！今天就讓我們一起來看看有關討論吧。



日本新創企業發明「素顔採用」期待接觸新鮮人更多面貌

3月2日晨間，日本富士電視台的熱門節目《鬧鐘電視（めざましテレビ）》晨間報道了一家日本一家新創IT企業，在選拔新鮮人時採用了新穎的手法。過去在日本，企業多是透過履歷或筆試面試來決定是否採用新人，「素顏採用」則是參考新人所提供的Twitter、Facebook、IG等SNS社群平台，以此來檢視應徵者的人品與志向，還有與企業文化的契合度。

該IT企業還特別強調，由於他們是想知道新人的「真實面貌」，所以雖然不要求帳號的追蹤數，但希望應徵者能提供日常頻繁使用的社群平台。

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發在Twitter、Facebook上的東西能算真實面貌嗎？日本網友紛紛吐槽

雖然該公司在受訪時實際舉例表示：「從SNS可以判斷出這是個朋友眾多，而且較積極活躍的人」「也可以判斷出這個人好奇心很旺盛」，例子卻引來不少網民質疑。

有網民就指出，該公司在素顏採用時所推崇的「透過SNS呈現出朋友眾多、活動積極」模樣的人，也可能具備各種負面特徵。比如說：選擇「將個人隱私暴露在全世界面前」可能意味着對於被掌握個資沒有危機感，而「毫不遲疑地擅自公開他人的隱私」則代表缺乏守密的意識，刻意營造出投稿眾多的樣子，也有造假的嫌疑。並在最後嚴厲批評說「不管滿足哪一項都是雷包吧」！

也有網民憂心表示：

．「素顏採用將SNS的使用狀況列入採用基準，雖然可以理解企業方想知道面試者是個甚麼樣的人的心情，但SNS終究是個人隱私的領域，將其納入採用基準，就像是在說『我要看看你家裏的樣子來決定要不要錄取你』，感覺過度深入他人的隱私了。」



此外也有不少網友表示：

．「發在SNS上的內容不可能是未經考慮就發的，面試者甚至可能刻意說謊來營造形象，企業方要一一核對只會增加作業量」

．「我才不想被追究自己的私生活如何」

．「還以為是要參考大家拿下口罩後的樣子，用輕鬆的心情點開結果竟然是這個，提案的人認為SNS上的投稿都是真實面貌，這樣完全不行吧」



網絡社群平台屬於公領域還是私生活？企業有權調查嗎？

我們身處於Twitter、Facebook等社群平台風行的年代，近年來常常傳出企業調查面試者社群平台的新聞。這些社群平台到底算是公開領域，還是個人隱私，每個人的想法似乎各有不同。你又是怎麼看待這個議題的呢？

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】