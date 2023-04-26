搵工｜網民解答3大履歷迷思　建議求職要大膽「反正寄CV不用錢」

社會新鮮人都希望能夠增加自己職場競爭力，履歷就是一大重點。



日前有位職場老鳥分享「新人履歷的3大迷思」，指出「第1、認為公司福利爛才會收到爛履歷；第2、開軟件工程師職缺，就是只有軟件人才應徵；第3、高學歷的履歷一定很漂亮」，她點出事實並非如此。此外，還有網民補充「有好的人際關係比履歷更重要」。

按這位網民的建議來說，搵工，最重要還是要更放膽一點吧！（按圖了解）

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一名職場前輩在Dcard分享，許多人對履歷都會有迷思，因此她分享3項迷思，「第1、認為公司就是福利爛，才會收到爛履歷」，事主認為反而是公司福利越好，就會收到越多履歷，自然有更多不符合資格的爛履歷，所以不要怕，「投履歷不用錢，有投有機會」、「主動投高福利的公司，能夠更增加自己的機會」。

接着她指出第2項迷思「公司開軟件工程師職缺，就只有軟件人才會應徵」，他認為有些想要轉職為工程師的人，可能會有點擔心沒辦法應徵，但如果能寫自己會甚麼程式語言，以及軟體基礎，可以增加自己的競爭力，「有遇過轉職很強的，我公司會給機會」。

最後，她提出第3項迷思「高學歷的履歷一定很漂亮」，事主認為「學歷在出社會後會慢慢被能力取代，雖然一開始職涯起點會比較高，但透過後來的努力可以改變」，文末她鼓勵職場新鮮人「投履歷不用錢，有投就有機會，有料的人就大膽的應徵就好」。

對此，也有網民補充：

．「還有滿多公司重視人際關係，能力反而是其次，所以如果跟上司、下屬的關係好，即使有比你能力強的同事，你的機會還是比較高」

．「能夠左右逢源的人，做事真的輕鬆」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】