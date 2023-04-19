校園生活與社會實況脫節？這建議或「搞着老師」　細想卻非沒意義

記得中學四年級那年，生物科老師曾經在課室問大家一個很突破性的問題：「你們有沒有想過，這幾年所學的知識可能是假的，是作出來的呢？」那一刻我如夢初醒，對的，即使這些知識是作出來的，我也不會知道。

今天半宅職薯就和大家討論，教育與現實接軌的問題。



首先瞭解為甚麼要普及教育？

在古代的時候，教育並不普及，只有那些達官貴人，特殊階級的後代，才有機會接受智者的教育。後來工業革命，社會需要大量有技能的工人提供勞動力，普及教育應運而生。

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中小學老師是專業人才

中小學老師絕對是教育的專業人才，在較為優秀的學校中，教化學的老師要在當年的公開考試取得化學科A級成績；教物理科的老師要在當年的公開考試取得物理科A級成績。

換句話說，這些老師都是讀書高手，由高手教導學生，是理所當然的事吧！

又由於教育是一門專業，大多數的中小學老師，都在完成教育專門培訓之後，立即到學校當老師。很多時，這就是一生的事業。他們的一生之中，可以教出很多個A級學生，從教育專業的角度看，這些老師都非常專業。

大學教授是專職精英

大學教授是產生知識的專職精英，推動着人類文明進步。在科技領域，他們推動人類科技進展，一個研究可能延續很多年。所以他們必須要受到保護：在工作環境理想，事業穩定，經濟充裕的生活條件下工作（雖然事實是我覺得大學教授的薪金太低，與職業所需的高難度要求不相稱）。

至於文科、商科、社科等專業的教授呢？他們所作的研究，不少都會被社會的決策者作為參考。優薪養廉，這些教授的收入和地位必須高得讓他們不需吃人間煙火，不為五千斗米而打動。社會的卑鄙黑暗，不應該沾到他們身上。

中小學教育彷彿只為升讀名校

現在你嘗試回想中小學階段，你讀書是為了甚麼呢？很大機會是為了成績，為了考取高分；考取高分又為了甚麼呢？很大機會是為了升讀心儀的學校和科目。

而事實上，香港很多的學校，收生時所考慮學生的學術成績比重遠超於操行分數。當年我讀中學時已經發現，成績最好的那批同學，操行分數都是拿A的；成績處下游的同學，再乖巧聽話，操行分數拿A的比例依然較低。

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大學不是職業訓練中心

我又曾經聽過一位大學教職員對我說：「大學不是職業訓練中心」。對的，大學應該是讓學生了解自己、探索人生、培養品格等等的理想地方。所以香港不少大學的環境都人傑地靈，山明水秀，即使面積有限，也盡量建造得有學術味道。

誰為學生提供職業訓練？

如果中小學是追求學術成績，大學又不是職業訓練中心，那麼職業訓練的責任自然是落在那些職業訓練大專學院上。

但最弔詭的是，在過去三十年，大家只見到大專院校爭取升格為大學，卻未見過大學申請轉向為職業訓練所。

那麼，誰人負上教導學生融入社會，在職場生存的技能？

學生難以窺探社會實況

當然，不少學校都會邀請社會業界的人才到學校給予講座，又或者提供師友計劃，讓學生接觸學術領域以外的人才。

但這種安排有一個先天問題：基於現實的利益矛盾以及後顧之憂，這些外來的講者絕對不會把所有事情清楚向學生交代，對於那些事關重大的決策和經歷，甚至連暗示也不會。因為一旦洩漏工作上太多實況，會直接對講者的主業構成嚴重影響。

結果學生大多只知道社會的表面狀況，卻不知道內裏的隱藏規則，活動成效自然有限。

參考成功人士的做法

大家知道嗎？不少成功的富豪、生意人、成功人士，都會叫他們的子女在畢業之後先去外面打工，由低做起，從不同角度瞭解社會不同面貌，累積一定閱歷之後才回到爸爸的公司工作。

同樣道理，社會可否考慮讓教育專職人士，在有保障的情況下，到社會不同位置打滾，累積不同領域的經驗，再回到學校把寶貴經驗無後顧之憂地傳授給學生呢？這實在值得深入思考。

結語

我認為「真的假不了，假的真不了」這句說話在某程度上也是假的。真真假假，假假真真，沒有第一身的真實體驗，誰也不知道舊日所信是否正確。又或許，當你真切地明白世界上沒有絕對正確和絕對錯誤的時候，才是智慧的開端。

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