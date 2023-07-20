工作底線一再被受挑戰？別輕視屈服　5招助你判斷該否堅持到底

工作與人生的平衡對每個人來說都是一場硬戰，尤其是女性。《柔韌：善良非軟弱，堅強非霸道，成為職場中溫柔且堅定的存在》一書提到，聚焦於如何建立界線以保護你的工作時間，這樣你可以把大部分的時間花在事業方格中的優先事項上。



就算只是一個小小的打工仔，也可選擇「硬食」以外的命運吧！（按圖了解）

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技巧1. 清楚你的目標何在

在工作中，了解公司目標和個人職涯目標，明確自己的優先事項是甚麼，可以幫助你決定哪些工作要優先處理，哪些要分配或拒絕。

此外，了解每個任務的成功標準，可以幫助你排出工作的優先次序。

如果在工作會議中尚未明確討論成功標準，請勇敢提出問題，以幫助大家具體化目標，對成功有所幫助。

技巧2. 建立過濾機制

要做好優先次序的排列，需要建立過濾機制。

舉例來說，決定只有在與公司的策略伙伴見面或能帶來特定金額以上收益的潛在交易兩種情況下才赴約。透過此機制過濾掉的事項被稱為「不待辦事項」（to-don't list）。

做決定和拒絕別人變得容易多了，因為只要遵循之前訂定的個人規則就可以。讓上司了解並認同所施行的過濾機制是很重要的，確保共識對於哪些任務最重要。

下次開會時可以這麼說：「我很想要確保自己有把時間花在對的事情上，但我發現我花太多時間在做X、Y和Z，而這些事並不會為公司添加價值。我希望您知道我正在規劃減少這些事項，除非您認為這些事項的價值比我認知的還要多。」

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技巧3. 替你的行事曆圍上圍欄

一旦你知道特定的目標為何，那麼捍衛你需要投入其中的時間就很重要了。我的方法就是替行事曆圍上圍欄，以保護我想專注在創意發想的時間。

對我來說是從上午九點至十二點，我會切斷社群媒體、關閉電子信箱並將我的手機設為飛航模式。你會很訝異在沒有被簡訊和社群媒體打斷的情況下可以做多少事。

我也替每周的計劃圍上圍欄，在我有進公司的其中一天或兩天，盡可能地安排會議。另外，我也試着安排一整天完全不排會議或接電話，讓我能真正專心研究需要關注的大型專案。

如果你的工作環境必須即時回覆電子郵件，而無法執行上述這些方式，那也沒關係，你還是有些選擇。首先，你可以將電話設成「請勿打擾」，然後設定哪些人的電話或簡訊是你想要接收的。

這麼一來，只有在上司找你的時候電話才會響起。如果你的上司通常都是用電子郵件與你聯繫，那麼你可以設定外出訊息：「我正在趕某專案的期限。如果事情很緊急，請傳簡訊給我。」

技巧4. 鳥瞰視角

周末時，我會評估行事曆的會議與電話是否符合優先事項。

如果不符合，我會委派、取消、重訂時間或縮短會議。重新思考固定開會的必要性，有些會議可能只是因為一直以來一直這樣做而持續召開。檢視重複出現的會議，問問自己是否真的需要開會。

如果不是由自己召開，可以和召集人溝通，提出在早上時段工作效率較高，是否能將一些會議移到下午的建議。不必害怕提出，只要是為了最大化自己的工作效能。

技巧5. 避免「不知不覺中累積」

很多年輕女性希望能夠彈性工作或減少工作時數，但往往不知道如何提出，因擔心被視為自私或懶惰。提醒這些女性要提前設定期望值，以免上司認為她們隨時都有空，然後減少工作時數反而被怪罪。

設立界線尤其重要，尤其是工作時數彈性或是接案工作者。若已談好彈性工作時數，要利用前面提到的技巧為自己立下清楚的界線，努力維持這些界線不被打破。

若發現工作時數增加，請立即跟上司溝通：「我想要談一下之前約定的每周工作時數。」 雖然可能擔心這會影響自己，但上司當初也同意了這件事，並基於這個界線僱用了你，你是在好心提醒他要繼續維持不要打破這個界線。

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