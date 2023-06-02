同事太汗有臭狐 事主每天被迫喪聞 質疑對方是否不知自己有體味
撰文：聯合新聞網
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若自身有狐臭聞得到嗎？一名女網民抱怨，同事只要流汗就會飄出狐臭味，讓她整天要吸臭味直到他的汗流乾，只見對方似乎沒有察覺，好奇對方是否沒有自覺，更疑惑「還是我自己也有狐臭但我不知道」，文章曝光引起網民們熱議。
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該名女網民在Dcard表示，同事是個只要流汗就會飄出狐臭味的人，偏偏每天早上他幾乎是滿頭大汗的來公司，於是她只能從早開始吸狐臭味，直到同事的汗流乾為止，或是吸到習慣這個味道。
但讓她好奇的是，從沒見過同事帶替換衣物來換，因此猜想同事是否根本不知道自己有狐臭，所以好奇若有狐臭的人自己會知道嗎，也懷疑「還是我自己也有狐臭但我不知道」。
文章曝光，網民們分為兩派，一派人認為狐臭味道很重一定聞得到：
．「我有一個女同事也是狐臭超濃就問過她，她以為大家都聞不到，直到最近另一位同事懷孕直接在她面前乾嘔，她才有擦抑制味道的」
．「我有狐臭自己聞得到，有時候也是會臭到自己受不了」
．「我覺得有狐臭的人都知道自己有，但有些人不知道自己影響到別人」
另派人則認為其實不一定：
．「老實說真的不知道，我也很感謝在我求學期間跟我說我有狐臭的好友，她用很委婉、很體貼的方式告訴我這件事」
．「我到高中我媽告訴我，我才知道自己有狐臭」
．「我自己真的聞不到，除非鼻子靠近」
．「我妹有狐臭，超臭的那種，她還真的完全聞不到」
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