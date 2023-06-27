團隊管理｜激昂詞藻未必個個受 懂這種鼓勵 下屬自然肯付出更多
撰文：半宅職薯
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說到「激勵」兩個字，大家很容易會聯想到這樣一個場景：一位演說家穿着閃閃生輝的衣服，說一些「別人可以，為甚麼你不可以！」諸如此類說話，台下聽眾情緒高昂，二話不說為自己定下目標……
半宅職薯認為這只是眾多激勵方式的其中一種。而又有一種激勵方式是提供方法幫助下屬滿足需求。
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先了解下屬工作目的
你認為下屬努力工作只是為了獲取薪金嗎？
其實除了薪金以外，下屬也可能有其他需求：升職、地位、成就感、認同感、生活保障、興趣、舒適、同儕關係、快樂……等等。
看到這裏大家可能會問：「讓下屬覺得上班舒適，豈不是令我不舒適？！」
其實兩者並無衝突，卻視乎你怎樣提供方法。
實戰應用
你可以透過給予下屬一些「工作」，幫助他們滿足需求。例如：
你對下屬說：
如果你做得細心啲嘅話，大老細就唔使我哋重做，咁咪唔使咁辛苦囉！
（註解：把「細心工作」和「舒適」連上關係）
你對下屬說：
的而且確，你嘅工作量比其他人高，所以第時其他人咪會幫你做嘢囉！
（註解：把「工作量」和「升職」連上關係）
你對下屬說：
冇乜同事可以好似你咁，有能力幫我draft咁多paper！
（註解：把「額外工作」和「認同」連上關係）
看到這裏，大家應該明白怎樣透過「給予工作」滿足下屬的「需求」。
下一篇我會和大家介紹「賦予身份及讚美」的技巧。
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