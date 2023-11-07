無聲抗議！外國打工仔掀「咖啡打卡」浪潮　回應不獲公司信任感受

繼安靜離職、共享工作之類，現在又誕生新的職場趨勢「咖啡打卡」，不情願結束遠端辦公的員工，總是滿足公司出勤要求後、喝完咖啡打完卡就立刻回家辦公。



疫情使得遠端辦公的浪潮應運而生，但現在越來越多科技公司要求員工重回辦公室，不情願回辦公室的員工催生出一項新趨勢： 咖啡打卡（Coffee Badging） 。一早趕赴公司報到滿足出勤要求，很可能還會喝杯咖啡和同事閒話家常，接着悄悄溜回家遠端辦公。

儘管疫情下眾多公司加入遠端辦公浪潮，甚至有多家公司企圖完全遠端化，然而實行遠端辦公一段時間過後，最終許多公司不得不同意，面對面上班仍然有遠端辦公無法取代的優勢，就連遠端辦公推手、視訊會議軟體公司Zoom都要求員工回到辦公室，坦承網絡上很難激發創新與討論。

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職場新趨勢：咖啡打卡Coffee Badging是甚麼？

但體驗過遠端辦公自由的員工很難回到過去，就像「安靜離職」、「懶女孩工作」等疫情後新興的工作趨勢，對回到辦公室政策不滿的員工也催生出「咖啡打卡」的趨勢，到辦公室喝杯咖啡、和同事互動一下，如同完成打卡般，然後就離開公司遠端辦公。

視訊會議設備公司Owl Labs的調查指出，多達58%混合辦公員工承認有「咖啡打卡」的行為，另有8%員工雖然沒這麼做過，但有意嘗試。

為何明明都進辦公室了，員工卻刻意離開公司遠端辦公？《福布士》指出，這是因為員工覺得自己被迫花費時間金錢通勤，因此到達公司休息一下露個臉，然後就會盡快離開。

習慣遠端辦公的員工被公司叫回辦公室，也因而出現到公司打卡、喝咖啡，然後就回家辦公的情況。

遠端辦公期間讓員工體認到出門工作的高昂成本。Owl Labs提到，在美國員工在辦公室的成本平均每天51美元，相當於每天都需要進辦公室的員工每個月要多花超過1,000美元；同時每天需要花費可能1小時以上的時間通勤。

不過Owl Labs執行長法蘭克．維肖特（Frank Weishaupt）指出了另一種可能性，這代表員工開始看見辦公室的價值，享受在辦公室遇見同事、閒聊的時光，並強調「咖啡打卡」的趨勢，並不意謂着員工離開辦公室後是在偷懶。

無論如何，咖啡打卡趨勢的出現都是得益於疫情後較為寬鬆的制度，雖然許多公司要求員工返回辦公室，並沒有嚴格限制在公司待滿8小時或約定的工作時長，這讓員工可更靈活地安排每天行程，甚至像「咖啡打卡」般露個臉。

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嚴防咖啡打卡「到此一遊」式出席，企業怎麼制止？

然而並非所有公司都能接受員工來辦公室只是「到此一遊」就回家工作，有越來越多公司開始嚴格審視員工待在辦公室的時間，甚至運用除了打卡外的手段來監控工作狀況。

《華爾街日報》指出，Meta、Google、亞馬遜等科技巨頭都開始透過打卡資料，或者更嚴格的手段來確認員工待在公司的時間，不僅可以知道員工幾點進入辦公室，也可以透過監控員工使用印表機、進入其他樓層的情況來得知員工是否待在公司辦公。

TikTok已經要求員工每周回辦公室三天，並使用一款名為「MyRTO」的內部工具，來監控員工進出辦公室的狀況，沒辦法達成的員工會被要求解釋無法返回辦公室的原因。

《福布斯》也提到，有一位澳洲保險集團（Insurance Australia Group）的前顧問被解僱、並且上訴失敗的原因之一，便是公司監控了她的線上活動及使用鍵盤的頻率，成為判斷她沒能履行工作職責的材料。

Google等多家科技大廠都要求員工每周必須有一定天數回到辦公室工作，也因而激發員工反彈。

儘管公司更嚴密監控的監控可以防止類似「咖啡打卡」的事情發生，卻可能影響到員工對公司的信任。事實上，Google曾在監控員工出勤狀況時遭遇激烈反彈。

咖啡打卡的副作用

今年6月，Google在公司信中告訴員工他們將更嚴格地審視出勤狀況，並且會向沒有到辦公室的員工發送提醒時，員工們非常激動地反對。「這封信給人一種難以置信的家長式作風。」一位Google工程師認為，「對可以遠端完成工作的人來說，這不是適當的作法。」

「如果我必須坐在辦公桌前，只是因為擔心被老闆查勤，即使沒做任何有生產力的事，那就存在信任問題。」維肖特指出，「這不是小學，我們僱人不是為了看到他們工作，而是為了實際完成某項工作。」

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