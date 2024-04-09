大美嶺南｜谷雨「上春山」赴河源客家8萬畝茶鄉　飲蟬茶、觀雲海

【編者按】4月，沈寂了數月的茶樹吐出新芽，茗茶飄香。置身8萬畝的茶園基地，茶農們身挎茶簍，穿梭其中「掐嫩取鮮」。在這里，你還可以邂逅隔山對唱客家山歌的情景，農忙之余停歇煮茶的爐煙裊裊最是愜意。羊城晚報《大美嶺南》走進中國蟬茶之鄉河源市紫金縣，帶您感受茶香四溢的綠色芬芳。



紫金縣位於廣東省東中部，這里盛產茶葉，種茶歷史已有近700年，是中國茶業百強縣、特色魅力茶鄉。2023年，紫金縣茶葉種植面積已達8萬畝，預計到2025年，全縣茶葉種植面積達到10萬畝，總產量達5000噸。

春雨過後，高山之上的雲霧繚繞，茶葉上水珠盈盈。上春山，站在山腰之處，春風拂面，客家采茶女一邊哼著山歌一邊采著春茶，收獲著2024年大山的第一筆饋贈，這也是新一年農事的第一個豐收季。

這一片片長成的茶葉鮮嫩飽滿，茶條修長挺括，誰都不曾想到，蠕動的小綠葉蟬在綠芽上叮咬過後，經獨特加工工藝精制而成的茶葉，竟是如此蜜香馥郁。茶農親手將鮮茶葉摘下後，通過殺青、揉撚、幹燥等加工工藝，把茶葉制成綠茶，茶湯味道甘醇；也可以制成紅茶，茶湯呈褐色，味道醇厚、甜潤，似客家人待客的熱情。

采茶忙

紫金蟬茶，被譽為「茶中燕窩」。近年來，紫金縣以「做大做強紫金蟬茶，助推鄉村振興」為目標，通過「擴規模，強品牌、提品質，融文旅、增效益」，以紫城、龍窩、蘇區、南嶺等鎮為茶產業發展中心，輻射帶動全縣各鎮融合發展。

紫金縣以「做大做強紫金蟬茶，助推鄉村振興」為目標

如今，紫金擁有金萱、雲南中小葉等近40個茶葉品種。一棵棵茶樹、一個個茶園，為紫金描繪一幅鄉村振興新畫卷，茶產業成為紫金縣特色產業、富民產業。2023年，紫金蟬茶躍居廣東三大名茶，一片小葉子，真正做成了富民的大產業。

茶產業成為紫金縣特色產業、富民產業

在茶園古道和茶亭里，喝上一杯紫金蟬茶，可坐觀雲海日出。閒庭信步於紫金萬畝茶園，隨手一拍即是一幅風景大片。

走茶道、采茶葉、看雲海

每年清明節前至谷雨後的采茶旺季，很多愛茶的遊客慕名前來走茶道、采茶葉、看雲海。在這里，喝著醇香的茶，感受客家人的熱情。如同一杯蟬茶入口，令人回味。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】