因險峻為突然爆紅　指南針時常失靈！雲南哀牢山的幾個謎團

哀牢山以往的知名度或許不高，但2024年國慶假期，這座山突然爆紅，大批遊客的湧至，甚至讓向來少有人迹的上山道路大塞車。哀牢山在哪裏？它為何爆紅？



哀牢山之謎｜地處雲南中部 綿延450公里

（當代中國製圖）

哀牢山位於雲南省中部，因古代哀牢部落在此繁衍生息得名；它屬雲嶺餘脈，呈西北-東南走向，全長450公里，寬15至30公里，山區面積近1萬平方公里，接近香港面積10倍。

資料顯示，哀牢山既是元江與阿墨江的分水嶺，也為滇東高原和橫斷山地兩大地貌區分界線，其山體高大磅礴，海拔超過3,000米的山峰有20多座，同名主峰海拔3,165.9米。

據報道，哀牢山地形複雜，天氣多變，森林茂密，是全國最大的原始中山濕性常綠闊葉林區，也是中國動物資源集中的寶庫。

哀牢山之謎｜磁場強度異常 指南針失靈

哀牢山有大面積原始森林，遊客貿然進入容易遇上不可知的危險。（網上圖片）

該山北段和中段部份地方早在1988年建立國家級自然保護區，外圍一些地方已開發旅遊，但更多地屬於未開發的禁區，內裏多是原始森林，又處處懸崖峭壁，還時有猛獸出沒，遊客貿然進入會有風險。

另外，哀牢山山區經常出現暴雨、暴雪、冰雹等惡劣天氣，而濃霧密閉的森林晚上會釋放大量二氧化碳，人長時間在山林中行走，或因為缺氧失去意識。

更神秘的是，經科研人員測量證實，哀牢山還存在大地磁場強度異常現象，或導致指南針失靈，令遊客增加迷路風險。

哀牢山之謎｜博主「採礦」獨闖險境掀熱潮

大批遊客湧入哀牢山，致上山道路擠塞。圖為遊客在瀑布前「打卡」。（網上圖片）

2021年，中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心的4名隊員，進入哀牢山腹地野外作業後失聯，最終證實全部遇難。

令人意想不到的是，這個「禁區」在2024年國慶期間卻成為「網紅」。

事緣有視頻博主此前在網上發布獨闖哀牢山的「採礦」驚險影片，引來網民興趣。結果國慶假期開始，遊客便從四方八面來到「探險」，玉溪新平縣繞山而上的路上全是自駕遊的汽車，堵至動彈不得。

為防止情況進一步惡化和確保公眾安全，當局已發布「安全提醒」，並嚴禁任何遊客擅自進入哀牢山深處。

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