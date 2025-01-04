同緯度中國的冬天更冷！　漠河和利物浦相差30℃　「禍首」竟是...

如果說在同一緯度上，中國冬天會比其他國家地區更冷，甚至會是最冷，大家是否覺得意外嗎？



漠河與利物浦相差30℃

很多人都知道漠河冬天會冰天雪地，卻難以想像其緯度其實只與英國的英格蘭北部差不多。圖為漠河的北極村。（網上圖片）

因為陽光入射方向與角度（太陽高度角），太陽輻射會隨緯度增加而減少，所以在地球整體來說，氣溫從赤道向兩極遞減。不過，氣溫還受其他地理因素影響，這令同一緯度地方氣溫會有差異。

中國的冬天真是比其他同一緯度地區更冷嗎？氣溫會低多少？

內地媒體列舉了一些例子：英國西海岸的利物浦，與中國「北極」，黑龍江的漠河緯度很接近，都是北緯53度左右。但利物浦即使在冬季，每天清晨最低氣溫大都在0℃以上，港口終年不凍，漠河同時期則是千里冰封，氣溫低至-30℃以下。

利物浦的氣溫，大約與中國浙江杭州、湖南長沙相約，但這兩個中國城市緯度僅28至30度，比利物浦低很多。

廣州1月有霜期2.8天

廣州冬天有霜凍，2016年更曾經降雪。圖為當地市民堆起小雪人「打卡」。（網上圖片）

同樣是黑龍江，省會哈爾濱是著名的「冰城」，當地1月平均溫度低於-19℃。大家或沒想到，哈爾濱緯度其實比法國的巴黎還低，而巴黎1月份平均溫度在0℃以上。

另一個例子是俄羅斯莫斯科位於緯度55至56度，其1月平均氣溫為為-9.3℃，而中國遼寧省的瀋陽，緯度比莫斯科低約14度，惟1月平均氣溫卻是-11.5℃。

與北美洲比較又如何？北美洲陸地面積不如歐亞大陸，加上山脈呈南北走向，因此那裏的冷高壓不如中國強盛，且它可以無阻擋向南伸展，所以冬天寒冷程度略低於中國。

中國北方冷，南方的冬天也冷。古巴首都哈瓦那與中國廣東廣州緯度相似，兩地都是冬季不下雪、四季常開花。但哈瓦那全年基本都是夏天，最強寒潮來臨時也都還有9℃，而廣州1月平均氣溫比哈瓦那低了8℃左右，且還有2.8天的有霜期，最低氣溫可以下降到0℃。

西伯利亞寒流是「禍首」

（當代中國製圖）

把全球緯圈上各點的溫度加以平均，叫做緯圈平均溫度。而中國東北比緯圈平均溫度大約要低14℃至18℃；黃河中下游偏低10℃至14℃﹔長江以南偏低8℃；到了華南沿海，也偏低了5℃左右。

有報道認為，在世界同一緯道上，中國是冬天最冷的國家。

為甚麼中國特別冷？報道指出，「禍首」就是頻頻南下的寒流。冷空氣最早大都來自北冰洋，部份冷空氣南下會經過歐亞大陸腹地的西伯利亞。西伯利亞不單緯度高，海拔也高，而且地處大陸內部，獲得熱量少，散熱又快，是北半球寒冷中心，如同冷氣空「加油站」。

冷空氣在此加強和積蓄能量後，便在西北氣流引導下爆發，形成寒流，不斷入侵在其南方的中國。

偏南風影響 夏天也更熱

湖北武漢是中國「三大火爐」之一，當地夏天氣溫高，濕度大，風力小。圖為酷暑中的武漢民眾。（網上圖片）

從西伯利亞入侵中國的寒流主要有西、中、東3條路徑，其中影響最大、最常見的是西路，它從新疆入境，沿河西走廊、青藏高原東部南下，直到華南，它影響中國西部和長江以南地區。

中路則從蒙古中部經中國河套地區南下，長驅直入長江以北地區；東路主要經過蒙古東部，再到中國華北北部、東北一帶，然後向渤海、黃河下游一帶南下，北方沿海地區的雨雪天氣就是由它帶來。

另外，中國既在西伯利亞以南，又地處太平洋西岸，距印度洋亦較近，夏季盛行從海洋吹向陸地的偏南風，所以除了「冬冷」，也會「夏熱」，夏天氣溫比很多同一緯度的地方高。

例如大約在北緯40度的首都北京，7月平均氣溫比同緯度平均偏高2℃；北緯30度左右的湖北武漢，7月平均氣溫比同緯偏高1.7℃。

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