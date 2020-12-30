口罩發燒友︱港人愛台灣「靚色」　Hermes、Tiffany出品都有得買

2020年，一場疫情徹底改變了人們的生活方式，醫用口罩成為走出家門的必備物品，口罩生產商亦精準把握這波「防疫商機」，推出各色各樣的「靚色」口罩，吸引民眾爭相搶購。 在這波「靚色」口罩的狂潮裏，有哪些廠家將口罩設計和營銷發揮到淋漓盡致，不僅賺滿荷包，也賺盡眼球？又有哪些時尚品牌和藝人也參與其中，與口罩廠商聯名推出獨一無二的訂製版口罩？

▼ 本港不少口罩品牌都開設連鎖口罩店 販賣彩色口罩

今年新冠疫情發生後，兩岸三地曾有一段「一罩難求」的時光。由於沒有對口罩價格施以管制，香港市面上一片口罩可以賣到幾十港元。後來，隨著生產供應鏈的逐步穩定，各地醫用口罩價格回落到正常範圍，人們也開始對口罩防護力、舒適度，乃至造型和顏色有愈來愈多的要求。

「靚色」口罩風潮在本港盛行前，先在台灣颳起一陣旋風。所謂「靚色」是香港說法，在台灣則多稱為「特殊色」。「靚色」口罩比傳統醫療口罩的「藍白綠」三色的顏色更具時尚感，通常是由廠家邀請設計師，結合美學觀點和市場反應來精心挑選，而如果別出心裁地加以圖案和印花，就有機會成為口罩界的「當紅炸子雞」。

▼ 貓奴愛不釋手！「喵星人」口罩大集合

+ 4 + 4 + 4

台灣政府今年6月開放民眾自由購買口罩後，每日約有400萬片口罩在市場上流通，當中討論度最高、一釋出就屢屢被「秒殺」的口罩品牌，當屬經營超過半世紀的醫療耗材老字號「中衛」（CSD）。

中衛2016年就將彩色口罩上架電商平台，測試市場對於時尚口罩的反應，結果銷量不俗。此後，中衛每幾個月就推出新色，仿照時裝產業推出當季的限定色，在不同的渠道上架。

▼ 台灣中衛聯名口罩 Bvlgari、Hermes等時尚大牌參一腳

+ 10 + 10 + 10

新冠疫情發生後，中衛彩色口罩一夕間成為搶手貨，不僅網絡平台買不到，實體銷售據點也大排長龍。Facebook甚至有消費者自主成立社團，分享中衛口罩在各渠道的銷售時間，號召發燒友們提前為搶購作準備。

中衛還看準商機推出聯名口罩，來增加品牌曝光度。聯名對象從寶格麗（Bvlgari）、愛馬仕（Hermès）、Tiffany & Co.、ELLE、VOGUE等時尚品牌，到演藝明星，再到金馬獎等具有影響力的在地活動，應有盡有。

▼ 台灣發燒友評鑑 市面最稀有的12款中衛口罩（2020年11月）

+ 7 + 7 + 7

由於中衛部分款式的口罩在市面上極為稀有，常常引發一些網民的質疑，被指故意控制一些款式的出貨量，來達到「飢餓營銷」目的。不過，中衛就對此堅決否認，強調是因產能分配等原因造成。

一些流行歌手也趕搭這趟「靚色」口罩列車，紛紛推出自家限量版的追星口罩。除了「姐姐」謝金燕與中衛合作的「姐姐」蕾絲口罩大賣以外，蔡依林的「Ugly Beauty」演唱會周邊也包括一款「絕呸」限量毛絨口罩，「阿妹」張惠妹的團隊也與口罩企業聯手，為即將舉行的跨年演唱會推出專屬口罩。

▼ 蔡依林、張惠妹、謝金燕……藝人訂製口罩來襲

至於香港的「靚罩」風潮，則是在不久前的萬聖節和聖誕節達到頂峰，本地不少廠商都推出自家設計的節慶口罩，連港鐵亦聯合本地廠商推出聖誕口罩，開放乘客用積分兌換。許多市民也將口罩融入節日裝扮，成為過往從未有過的別緻風景。

現時本港一些品牌的彩色口罩是採用預售模式，例如Good Mask、Oxyair等。不過，也有MaskLab等口罩廠商，在全港開設多間專門販售彩色口罩的門市，《香港01》記者實際走訪發現，雖然口罩店內顧客眾多，但架上的大多數款式貨量仍保持充足。還有一些藥店和超市販賣內地製造的「靚色」口罩，每個價格低至2元。

▼ 萬聖、聖誕、新年 節慶「靚罩」大比拼