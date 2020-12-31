【口罩發燒友】「靚罩」炒賣亂象：單片索價近百元　騙案層出不窮

「靚色口罩」成為疫情下獨特的「產業鏈」，一片片口罩透過網絡在「發燒友」之間傳遞。《香港01》發現，本港Facebook、WhatsApp上的口罩交易（交換）群組多如牛毛；香港一些口罩愛好者，還會透過郵遞方式與台灣人或內地人互相交換口罩。 另一方面，網上平台交易口罩也問題頻出——一些口罩被炒賣到原價的幾十倍；有的口罩由於價格昂貴，被分裝成單片來買賣，存在衛生疑慮；口罩糾紛、騙案亦層出不窮，跨境口罩交易（交換）甚至可能觸法。

▼ Facebook上的口罩交易（交換）至今相當活躍

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現時在香港，購買「靚色」口罩的渠道主要有三：第一，向本港品牌預訂或現場購買；第二，從海外訂購；第三，在網上交易平台和群組，從一些與海外經銷商對接的口罩賣家，或其他口罩買家手中購得口罩。

第三種渠道，也就是「口罩發燒友」們的樂園。一方面，許多口罩愛好者並不擁有自行從海外購買「靚色」口罩的渠道，透過二手交易才能買到稀有的款式，且由於價格浮動，有時並不需要高昂的花費。另一方面，部分成員本來只是口罩愛好者，但透過低買高賣賺取價差，形成了明確的收益模式。此外，發燒友之間會討論收藏口罩的成果、心得，甚至與口罩「同好」建立私交。

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本港網上口罩炒賣市場中，最受歡迎的是台灣「中衛」品牌的口罩，該品牌許多款式都一度被炒到天價。2020年6月到9月，一盒原價300新台幣（約合83港元）的「中衛」單色系口罩，在香港的二手交易平台動輒賣到上千港元；有的絕版口罩甚至一片就近百港元。

之所以這麼貴，是因為這些口罩在台灣已經被炒過幾輪，到港後的炒作空間反而相對有限。雖然台灣法律明令禁止個人私下炒賣醫用口罩等醫療器械，但仍然可見到一些台灣人將口罩包裝盒的「醫療」等字樣打格後放上網兜售，且私密社團、群組中的地下交易也難以受到規管。

▼ 台灣「中衛」口罩在兩岸三地炒出天價 台灣甚至貴過本港？

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然而，中衛口罩在香港的行情，也隨著台灣的政策調整而發生變化。自9月24日起，台灣新製造的醫用口罩必須加蓋「Made In Taiwan」和「MD」（意指醫療器械）的「雙鋼印」，無雙鋼印的口罩在12月24日起將不得販售。新規推出後，無「雙鋼印」的口罩價格大幅回落。據傳一些廠家將囤積在倉庫的無「雙鋼印」口罩銷往海外，來緩解庫存壓力。

10月起，香港市場上「中衛」等品牌的台製彩色口罩開始降價。惟這些口罩在台灣仍然搶手，所以在台價錢仍然被炒到很高，造成一個特殊的現象——多款台製口罩在香港的市價，遠低於在台灣的炒賣價錢。

▼ 網上口罩騙案頻發 分裝交易衛生存疑

網上平台交易（交換）口罩的方式，包括面交、郵遞兩種。前者是約定在地鐵站等特定地點見面，銀貨（貨貨）兩訖，而後者一般是買家先付款，賣家再透過信封、郵包或速遞寄出貨物（交換則是各自向對方寄貨）。部分賣家則是要求買家先付款預購，待有貨時寄出。

不過，透過郵寄方式交易的風險較高，一些賣家收到貨款後拖延交貨的事件陸續曝光，不時有苦主分享遭騙財的經歷。至於郵寄交換口罩，也有人將口罩寄給對方後卻收不到下文。二手交易平台Carousell也特別在網站發布提示，要用戶留意近期頻繁發生的口罩騙案。

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另外，有的口罩價格昂貴或數量稀少，加之愛好者「求有不求多」的心態，於是，一盒口罩會被分裝在許多膠袋中單獨出售。不論分裝用的膠袋是否潔淨，分裝過程也有機會污染口罩，甚至可能成為細菌病毒的媒介。

跨境交換、交易口罩更可能遊走法律邊緣。內地法律就禁止未獲許可的口罩上網販售；台灣也明文規定，進口醫用口罩需取得輸入許可及醫療器材許可證，並需辦理輸入查驗，郵包亦然，否則口罩將被退運或交由海關銷毀。

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