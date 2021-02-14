秦始皇驚世容貌曝光　內地AI專家神還原　網友：對視不敢超過3秒

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-14 07:05

隨著現代技術越來越發達，模擬出千年人類的臉孔已非難事，在內地就有專家使用AI技術將秦始皇的容貌還原，畫面也隨之曝光，可以發現中國第一個皇帝並不是一位美男子，不少網友還表示，「看久了會感覺不舒服」、「對視不敢超過3秒」。

綜合陸媒報導，由於秦始皇陵至今還未挖掘，專家並非使用其本人的骨骼進行還原，而是使用隨葬墓中一位皇子的骨骼，接著透過AI科技大致描繪出這位皇子的長相，並根據基因遺傳來還原秦始皇的容貌。

點圖比較看看近代影視作品中的秦始皇形象及內地專家用AI還原的「真」容貌▼▼▼

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據了解，史學界大都認為秦始皇是儀表堂堂的大男子，《太平御覽》也記載了相關容貌，提到秦始皇虎口，日角，大目，隆準，長八尺六寸。其中虎口、大目都是帝王之相，且換算下來秦始皇身高達198公分，如果記載屬實的話，秦始皇是一位身形相當魁偉的西北漢子。另根據曝光的還原肖像圖可發現，秦始皇的容貌並不是特別好看。

很多大陸網友也表示，教科書上不是就有秦始皇的畫像嗎？事實上，這張畫像其實並非秦始皇的真實容貌，而是後人根據唐代的《歷代帝王圖》推敲出的外觀。

秦始皇是中國史上第一位使用「皇帝」稱號的君主，嬴姓、趙氏、名政，史書多作秦王政或始皇帝，他是秦莊襄王之子，公元前247年時秦莊襄王去世，13歲的嬴政被立為秦王，不過這時候朝政一直把持在呂不韋手上，他直到21歲才開始親政，50歲出巡時駕崩，在位共37年。

秦始皇在位期間也進行了多項大型工程，除了相當知名的兵馬俑坑之外，還包括修築長城、阿房宮、驪山陵等，施政手段相當急躁，讓人民勞動過重，被外界認為是秦朝在他死後3年迅速滅亡的重要原因。

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