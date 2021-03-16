北齊6個皇帝個個變態　有人愛露體有人斬愛妃頭顱抱懷中

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-16 11:11

中國古代兩千多年的歷史長河中，南北朝時期的北齊可以說是臭名昭著，前後6名君王個個殘暴荒淫，因此有「禽獸王朝」之稱，前後僅28年就滅亡。其中，高洋皇帝登基後，曾把愛妾肢解並把頭顱藏在懷中，隨後當著文武百官面丟出，大臣們嚇得說不出話。

北齊（550年—577年）是北朝之鮮卑化漢人政權，由文宣帝高洋取代東魏建立，建國號齊，建元天保，遷都鄴城，以晉陽為別都，歷經高洋、高殷、高演、高湛、高緯、高恆6位皇帝，平均一人執政不到5年，最長壽的也只活到34歲，直到577年被宿敵北周消滅。

北齊統治期間，有一半的時間無法可依，全憑個人喜惡或當天的心情判案，叫你死就死，叫你活就殺人無罪，還大量派遣奴僕擔任縣令，而不是因為有能力或者有才幹。此外，北齊已非一夫一妻制，皇室幾乎不斷上演奪妻通姦……

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高緯即位時的北齊政權已經搖搖欲墜，他自己仍然荒淫無道，殺害兄長高綽，導致北齊軍隊衰弱，政治腐敗，尤其最大致命傷是誅殺名將高長恭、斛律光，這使得北齊失去得以抗擊北周侵略的有能將領。

值得一提的是，高長恭就是赫赫有名的蘭陵王，立下赫赫軍功的他最後卻被高緯賜死，當時他向王妃鄭氏說「我忠心侍奉皇上，何嘗辜負蒼天，卻遭受鴆毒」。一代名將就此隕落令人唏噓。

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