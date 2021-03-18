春分｜周六前後氣溫上落10度　傳統節氣準確預測「乍暖還寒」？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-18 08:08

香港天文台預測本周中後期日間相當溫暖，近周末開始有雨，料本周六（20日）「春分」當天，市區最高氣溫升至攝氏27度，最高相對濕度達100%。惟一股東北季候風會在周末期間抵達廣東，本港下周一（22日）市區最低氣溫或跌至17℃，數日間氣溫上落達10℃。 香港逐漸步入乍暖還寒之際，到底是否與春分有關？春分的含義為何？

中國以農立國，對農民而言，春耕、夏耘、秋收、冬藏是一年中的大事，因此氣候與季節變化須有一套準則遵循，以指導農業生產，因此古人制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。

春分是農耕的重要時節。（新華社）

春分是廿四節氣的第4個節氣，是農耕的重要時節。在每年西歷3月20日至22日期間，太陽會到達黃經0°，此時正是春分。春分當天，太陽的位置在赤道的正上方，晝夜時間幾乎相等，各為12小時。春分過後，太陽的位置逐漸北移，開始晝長夜短，因此春分在古時又被稱為「日中」、「日夜分」。

據《月令七十二候集解》記載：「二月中，分者半也，此當九十日之半，故謂之分。」另《春秋繁露·陰陽出入上下篇》說：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」。因此，春分的意義有兩方面，一是指一天時間白天黑夜平分；二是古時以立春至立夏為春季，春分正當春季3個月之中，平分了春季。

春分是農耕的重要時節。（新華社）

春分時節氣候變化大。在中國，除了高寒山區、青藏高原、東北、西北和華北北部地區外，其餘地區都陸續踏入春天，日均氣溫均穩定升達0℃以上。各地的氣溫回升較快，尤其是華北地區和黃淮平原，日均氣溫幾乎與多雨的沿江江南地區同時升達10℃以上。

當初，廿四節氣命名以黃河流域的節氣景象及農作物生長情況為根據。然而，中國地大物博，不同緯度的地區氣候都會有所差異，平地地區比如香港，即使是嚴冬亦不易見寒霜，因此廿四節氣的現象，不一定每個地區都能符合。

據台灣農委會資料，台灣居民大多來自閩粵，而閩粵之人又皆來自黃河流域中原地區，即使廿四節氣未與台灣相吻合，但對台灣居民的影響如影隨形，至今農民仍有許多生活習俗與廿四節氣息息相關。

天文台預測，春分當日天氣潮濕，濕度高至100%，能見度亦低。（資料圖片／黃寶瑩攝）

此外，據香港天文台的廿四節氣氣候統計，本港往年春分的氣溫平均約20℃，其中氣溫最高為2013年，達28.3℃；最低為1904年，僅13.2℃。

對於香港即將踏入乍暖還寒之際，是否受春分影響，或當中是否包含一些科學原理。香港天文台科學主任譚曉晴昨日（17日）回覆《香港01》記者時解釋，春天是冬天及夏天的交界位，當冬天的冷空氣遇上較潮濕的偏東氣流時，會令氣溫有所起伏，因此本港的氣溫未必受春分影響，更多的是與氣候有關。

（中國氣象網／中國社會科學網／中國政府網／台灣農委會）