重慶推觀光火車上打麻雀：會跑的麻雀枱農村、溪邊、火鍋店都可見

「二條！槓！」桌上麻雀牌（內地稱「麻將」）碰撞聲此起彼伏，桌旁人交談怡然。過去，這樣的場景常見於茶樓或麻雀館，如今，在內地魔幻8D之都重慶，遊客也能獲得這般體驗。



重慶涪陵的美心紅酒小鎮坐落於長江之濱。近日，該度假區推出麻雀專列，將川渝（四川、重慶的簡稱）特色麻雀牌搬上觀光小火車，成為吸客法寶。



麻雀專列從上午9時運行至下午6時。全程約40分鐘的旅程，伴隨著開放式車廂緩慢運行。遊客可以在「移動麻雀房」邊搓牌邊賞風景，順便和大自然來個近距離接觸。這樣的耍事（重慶方言，意為「好玩的事」），和川渝人自詡「走到哪都能打麻將」的生活哲學十分契合，不僅當地遊客樂在其中，就連外國遊客，也爭相嘗試奇妙體驗。

「沒想到火車上也能打麻將（打麻雀）！覺得很有意思！」來自吉爾吉斯斯坦的遊客阿里興奮地分享。他和朋友到重慶遊玩，經一位中國朋友介紹規則，開啓了人生第一次打麻雀牌。

重慶人熱愛打麻將。（中新社）

該景區負責人表示，這是為了豐富遊客體驗推出的創新項目。希望人們既能欣賞重慶山水風光，又能享受打麻雀牌的樂趣。

記者發現，一些外國遊客雖是「麻雀小白」，但一手抓牌，一手持說明書，全程對照出牌，不時思考打法，可謂沈浸感十足。說明書不僅標記了各種花色麻雀牌的英文名稱，還列出常見組合牌型。不少川渝網友連連感嘆「這火車坐起哈麻將才安逸呦！」「組隊打起！」

當外地遊客驚訝於能在度假區見到「會跑的麻雀枱」時，川渝民眾卻只道是尋常。在當地，麻雀館幾乎隨處可見。茶館、公園、古鎮溪邊、農貿市場的麻雀枱經常座無虛席；冰桌麻雀、火鍋店裡打麻雀牌等形式更是不斷出新。對於當地民眾而言，麻雀牌這種傳統的棋牌遊戲，不僅是一種娛樂消遣，更是一種生活方式。

當外地遊客驚訝於能在度假區見到「會跑的麻雀枱」時，川渝民眾卻只道是尋常。在當地，麻雀館幾乎隨處可見。（中新社）

麻雀牌在川渝地區流行已有上百年。從傳統手動碼牌到自動麻雀機，從本地民眾到外地遊客，麻雀牌的玩法在變，參與的人群也更加廣泛。

不過，年輕世代並不按常理「出牌」。他們多追求全套的儀式感，打麻雀牌時不僅備好好運噴霧、手串等自帶玄學氣質的物件，助陣討個好彩頭，還安排圍爐煮茶等配套活動增添鬆弛感。而對外國遊客來說，坐在麻雀枱前，洗牌、出牌，不為爭當「雀神」，更多是獲得獨特的社交體驗，了解當地文化。

隨著城市文化的發展，麻雀牌已經和大熊貓、火鍋等一樣，成為川渝文化的代名詞。近年來，這一文化符號不斷煥發新活力：不僅重慶建成以麻雀牌為主題的博物館，展示其前世今生，成為遊客旅行的打卡新地標，文創領域也玩出新花樣，三星堆麻雀牌擺件、毛絨麻雀牌、大熊貓麻雀冰箱貼等產品層出不窮，就連「贏麻了」「一手好牌」「槓上開花」這些討彩頭的說法，年輕人也是常掛嘴邊。

麻雀牌不僅是川渝市井生活的縮影，更成為遊客理解當地文化的一扇窗口。從小火車上打麻雀牌，到創意衍生品，從市井娛樂到文化IP，文化和旅遊的「混搭」，在增添旅行趣味性的同時，展示了川渝文化的獨特底色。它是市井煙火氣與江湖豪爽味的交融，值得玩味。