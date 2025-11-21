莫言話劇登陸香港　揭貪官墮落軌跡　TVB視后參演｢港普｣成笑位

諾貝爾文學獎得主莫言親自設計的「鱷魚變成龍」無人機燈光匯演，11月20日晚在維港上空上演。當晚，莫言在灣仔會議道與慕名而來的市民遊客共同觀看，並在匯演期間接受《香港01》採訪表示，首次在維港觀看無人機表演非常震撼滿眼生輝。



這次莫言來港是因11月21日至23日他的首部話劇作品《鱷魚》，將首度登陸香港，於葵青劇院演藝廳連演三場，把這個關於權力、欲望與人性的故事帶到本地觀眾眼前。香港演員鄧萃雯在《鱷魚》中飾演「瘦馬」一角，在接受採訪時，莫言大讚，「鄧萃雯普通話比我好」。



莫言在採訪時表示，劇中凱麗讓鄧萃雯說普通話一幕成為全場亮點。

11月20日晚，無人機群在維多利亞港上空不斷變換圖形，從鱷魚翻滾，到金龍上天騰空而起，與維港兩岸璀璨燈火交相輝映。莫言引用《易經》中的名言「飛龍在天，利見大人」形容表示，「鼎盛時期才有飛龍在天，是祝福，是熱鬧，是繁榮昌盛。」

本次維港上空上演「鱷魚變龍」，便是為莫言的首部話劇作品《鱷魚》在港上演進行預熱造勢。雖題為《鱷魚》，但莫言強調，對自己而言，無論小說還是話劇，「最根本的目的就是要寫人」，通過「鱷魚」隨著環境改變生長型態，來寓言人物貪念的膨脹，「你給牠多大的地方，它就能長多大，替牠換上更大的魚缸時，其實就是一次次替自己的慾望騰挪空間，直至最終反被吞噬。

《鱷魚》由北京央華戲劇與「兩塊磚墨訊」聯手製作，導演為法蘭西文學與藝術騎士勳章得主王可然，集結趙文瑄、凱麗、李勤勤、白凱南，以及香港演員鄧萃雯等殿堂級演員演出，並由央華戲劇《如夢之夢》原班製作團隊打造。自2024年首演以來，該劇憑藉魔幻現實主義風格和強烈視覺美學，榮膺第十八屆中國文華獎表演獎，被視為中國當代話劇的重要作品。

叫鄧萃雯「說普通話！」 成全場最大笑點

在採訪中，莫言還特別提到與香港演員鄧萃雯的合作，他介紹，劇組邀請香港演員鄧萃雯飾演劇中角色「瘦馬」，語言差異意外成為笑點來源。鄧萃雯在話劇表演時使用「港普（香港普通話）」，確實給內地觀眾在觀看時帶來一定程度的困難。

不過演員凱麗在演出時加上了一句即興台詞「說普通話！」，反而成為全場高潮，也讓觀眾對鄧萃雯不太標準的普通話給予了充分的理解，讓香港元素正在走入內地話劇舞台的語言之中。莫言還笑言，「當然我的普通話還不如鄧萃雯說的。」

近年來，莫言多次來港參與文化活動。談到這次話劇在香港首演，會否意味未來更多在港發展、協助內地文學文化「出海」，他表示，現時兩地往來早已十分頻密，十分方便，他期望這種便利交通能進一步深化兩地文藝交流︰「慢慢地，我想香港很多作家、很多藝術家的作品，會被內地讀者和觀眾所了解、所熟悉；反過來也是一樣。」

被問到特別關注的香港藝術家及作品時，莫言逐一點名他熟悉的香港文學陣容，譬如金庸、西西，以及董啟章的「香港三部曲」等等，他說「我想他們都是代表了文學各種不同的風格，整體勾勒出香港文學一個非常輝煌的面貌。」他也表示，隨著科技的發展，以及各種藝術展示方式的變化，香港也將會有新的作家、新的藝術家群體不斷湧現。

除了話劇與無人機表演，莫言亦提及與王振及「兩塊磚墨訊」在港舉辦的攝影書法展。展覽嘗試打破傳統書法展「框裱」的陳列方式，用燈箱和明亮光線的輝映展現書法、攝影作品的細節，鮮明地呈現在觀眾面前。

香港成《鱷魚》重要一站 話劇首演連演三場

《鱷魚》此番登陸香港，是該劇在獲文華獎後的重要巡演站點。劇目以「鱷魚」為隱喻，剖析權力與欲望的膨脹過程，圍繞貪官單無憚的墮落軌跡展開，借荒誕情節映射現實社會中的道德困境，並以「當鱷魚在缸中生長，人心在籠中膨脹」作為警世標語。

演出將於2025年11月21日至23日在香港葵青劇院演藝廳舉行，安排如下：

11月21日（星期五）19:30

11月22日（星期六）19:30

11月23日（星期日）14:30

