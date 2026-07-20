謝賢離世｜剛巧是李小龍逝世53周年忌日　內地網民嘆：雙星同日落

【謝賢逝世】著名資深影星謝賢在7月20日與世長辭，享年89歲，消息震動內地，不少網民留下悼念文字，表示不捨。有微博網民留意到，這天剛巧是功夫巨星李小龍逝世53周年的忌日，可說是「雙星同日落」。



謝賢與李小龍合照。（中新網）

謝賢（中）與李小龍（右二）合照，右一為胡楓，左一為曾江，左二為鄭君綿。（網絡圖片）

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李小龍在1973年7月20日猝逝，今年7月20日正是他逝世53周年的忌日。

微博網民「流浪漢599」發文稱，李小龍和謝賢「一個剛猛破局，一個風流長存；一個定義了香港的速度與力量，一個詮釋了香港的精緻與韌性」。

文章稱，「李小龍讓世界看見中國人的骨頭，謝賢讓中國人看見生活的風流。如今雙星同日落，不是終結，而是把『黃金時代』最後的帷幕輕輕拉攏。」

文章又稱，「表演必須繼續下去。江湖未老，只是換了幕布；而他們留下的那份桀驁與體面，早已刻進每一幀膠卷，在每一個記得『四哥』與『小龍』的名字裡，永不褪色。」

謝賢。（四哥謝賢Weibo）

《千王之王》中的謝賢（四哥），真係「型到裂」呀！（網上圖片）

《萬水千山總是情》入面嘅謝賢一樣咁型。（劇照）

內地網民悼念謝賢逝世：

「一生也足夠意氣風發，給大家帶來了好多歡笑，留下了很多作品，作品是永恆的。」

「老人這個年紀走已經是有福氣了，懷念四哥在銀幕留下的永恆記憶，永遠帥氣的四哥。」

「我們會記住一直瀟灑的四哥。」

「他只是瀟灑的回去做天空中閃亮的星了。」

「永遠懷念我們的四哥。」



謝賢樽領造型。（殺出個黃昏）