「上窮碧落下黃泉」功夫活現眼前　內地「考古熱」節目屢有驚喜

撰文： 塗柏鏗 最後更新日期： 2021-03-26 19:05

2021年3月20日四川省成都舉行「考古中國」重大項目進展工作會，通報三星堆遺址新發現六座祭祀坑等重大成果，旋即引起輿論場的轟動。 央視亦一連三天推出《三星堆發現》特別節目，以直播形式實時呈現最新的考古收穫，頓時吸引更多人矚目。而此回三星堆遺址之所以再度燃爆輿論熱潮，除了時隔數十年後的「上新」之外，亦折射中國社會的重大轉變。

這項轉變，即中國人民對於考古新知與文史動態的關注熱情日愈昌盛，每逢有任何新穎的重大發現或史事回顧，總能教廣大人民熱切迴響。而這種溫故知新的人文厚度，其形成的客觀原因，在於中國本身是個具有數千年悠久歷史、同時文明傳承始終未斷裂、史料典籍與文物遺存保留得相當豐富的多民族國家，故出土文物的數量本就遠比其他國家多，且能依據浩瀚史料快速推敲出文物的來歷與年代。

次則，在於傳播技術與渠道方面的科技革新，令任何學術動態都能及時傳達到受眾面前。以這回三星堆遺址的考古發現為例，央視特地開播兩套直播，在三星堆祭祀坑遺址與三星堆文物保護中心多點介紹，帶領觀眾一探考古現場，既滿足了人們對「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」的田野調查的好奇，又能實時得知最新的挖掘進度，不失為一次最成功的考古科普。

除了此回三星堆的直播節目「上新」，此前媒體就不斷以各種新穎炫目的形式傳遞考古文史動態。比如《我在故宮修文物》、《國家寶藏》、《國家記憶》、《如果國寶會説話》、《典籍裏的中國》等文博類節目都頗受好評。尤其是央視《國家寶藏》，以邀請知名藝人或各界的佼佼者參加節目扮演國寶守護人、還有請藝人助演介紹文物背景的方式，成功突破了過去文博類節目表現呆板、賣弄專業知識的窠臼，也拉近受眾與悠遠歷史間的距離。

比如王凱飾演的乾隆，便活潑地呈現愛在名畫名帖上蓋章的習慣；劉濤飾演的婦好，也流露出不畏外患、願披堅執鋭上戰場殺敵的堅毅。這種宣傳效果，遠比僅邀請專家學者介紹來得更適切。

2017年央視《國家寶藏》節目首播時，邀請知名演員王凱飾演乾隆皇帝，引起觀眾極大的關注。（央視@國家寶藏截圖）

此外，中國歷史研究院官方微博於2019年的開通，也極大點燃了網民們對歷史的熱情。作為中國社會科學院下轄的科研機構，該微博從來就不是生硬、枯燥地貼上各期期刊論文當帖子，而是積極針對時事或各種網絡段子加以發揮或闢謠。

比如關於李鴻章於1896年訪歐時吟唱《茉莉花》一曲作為大清國歌的謠言，在坊間已流佈多年，中國歷史研究院官微對此發聲闢謠的單條博文，就獲得了大量點贊與轉發，流量甚至比某些官微還多，並贏得了「謠言收割機」的美譽，這亦代表學術界運用媒體傳達知識的創意。

回顧1960年代的文革期間，激進的紅衞兵組織打砸古蹟，堪稱歷史浩劫，然而如今盲目破壞與大規模盜賣文物的無知陋俗，已幾乎在今日中國銷聲匿跡，偶有傳出地方政府或房地產開發商毀損古蹟文物的消息，也必使人民怒聲震天。

文革期間，中國大量文物與古蹟遭毀損，堪稱史上一大浩劫，此為1966年紅衞兵衝入山東曲阜孔廟大肆破壞的場景。（鳳凰網）

實則考古動態與文史新知之所以一再燃爆中國輿論，並不是人人都想當端起鏟子當考古學家或歷史學家使然，而是國家整體的進步、人民水平的提高，自然會油然生出對傳統文化的敬意與熱愛。而這種驚人的大轉變，同時也是近代中國飽受磨難之後、再度復興的縮影。