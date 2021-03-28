B站上市｜克蘇魯邪神聖地？　小眾文化UP主拆解Bilibili市場優勢

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-28 08:41

內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站，新上市編號：9626）正式啟動回港IPO引發關注，作為依靠二次元起家的平台，其商業化模式及內容生態有何獨特之處，又如何反映內地年輕人的性格和文化現象？ 《香港01》推出「Bilibili上市」系列專題報道，為讀者拆解Bilibili的發展及文化。

長期專注於「克蘇魯神話」的B站UP主（影片創作者）皮特接受了01記者訪問，大讚B站是「小眾文化的天堂」。據皮特介紹，「克蘇魯神話」講述一群以克蘇魯為代表、視人類為無物的「邪惡神明」，在祂們面前，人類像宇宙運行過程中的塵埃般毫無價值；這類神話通常是以人類的瘋癲和死亡作為結局。

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2019年，皮特在B站上發布「奈亞拉托提普」（Nyarlathotep，克蘇魯神話中的邪神）模型開箱影片，獲得了出乎意料的反響，他隨之決定成為B站的UP主，推廣克蘇魯這類有趣的「邪典文化」，並因此收穫一批同好；他也在擔任UP主的過程中，積累了影片製作的經驗，繼而獲得了新的職業機會。

偶然接觸克蘇魯文化 着迷「不可名狀的恐怖」

皮特說，其在十多年前就讀高中時，看到一篇介紹克蘇魯的文章，被其中「不可名狀的恐怖」吸引，於是沉迷於相關作品：「因為克蘇魯的故事不會完整交代『前因後果』。當中的凡人會在偶然的機會下，開始探究宇宙的秘密，最終卻都莫名其妙地發瘋——因為宇宙是不可窺探的」。

皮特從高中時期開始接觸克蘇魯神話，至十多年後仍念念不忘。（受訪者提供）

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他介紹，克蘇魯（Cthulhu）是美國作家洛夫克拉夫特（H.P. Lovecraft）於上世紀20年代創造的深化角色，其頭部像章魚，身體覆蓋了溼黏的鱗片，背部有像蝙蝠的皮質膜翼。故事中，以克蘇魯為代表的這群神明，是曾統治地球的「偉大的古老存在」（Great Old Ones），對於人類不屑一顧，因為人類像「宇宙運行過程中的塵埃、寄生物」一樣毫無價值。如今祂們潛伏起來，等待重新崛起的一天。

沉迷於克蘇魯文化的皮特，也開始尋找一些致敬克蘇魯神話的作品：「例如電影《魔物獵人》（Monster Hunter）中的角色，以及遊戲《血源詛咒》（Bloodborne）的世界觀，都是借鑑了克蘇魯神話」。他說，克蘇魯愛好者喜愛這類致敬作品，原因在於「作者和觀眾之間就存在獨有的聯繫——你也是克蘇魯的簇擁」。

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無心插柳Po片爆紅 B站助找到同伴

目前，克蘇魯文化已在全球各地發展出「信徒」，但皮特認為，其仍屬小眾文化，自己過往都是在Pinterest、Instagram等海外社交網站上了解這類資訊，以為內地不會有太多人關注。

直到2019年，皮特於香港動漫展上購買克蘇魯主題的模型後，突發奇想拍了一部「開箱」短片，並上傳到B站上。他本以為最多只會有幾十人次瀏覽，但隔日卻發現影片獲得數萬次點閱和上百條評論，討論氛圍相當熱烈，「一些人評論稱看不懂，但隨即就有資深玩家為其耐心講解」。

皮特在B站的第一條影片，就吸引不少觀眾留言討論。（Bilibili截圖）

無心插柳引來一眾同好，讓皮特欣喜若狂，當時還沒有全職工作的他，決定成為一名UP主，並向粉絲承諾「週更」（每週發布一則影片）。他在至今的數十則影片中，詳細介紹了克蘇魯神話的起源、相關同人著作、影視作品中的借鑑、克蘇魯模型等題材，也連帶介紹了許多其他的「暗黑宇宙」，例如哥斯拉、伊藤潤二作品等。

談B站優勢：重視興趣導向 用戶群易接受新鮮事物

目前，皮特在B站擁有1.2萬名追蹤者，單影片最高點閱率逾30萬次，也成立了粉絲群組，與克蘇魯愛好者們交流。談到未來，皮特也不排除組織實體交流活動，甚至創作自己的「克蘇魯劇本」。

皮特後續推出了許多克蘇魯及其他暗黑主題的影片。（Bilibili截圖）

對於B站快速聚集一批同好的秘訣，皮特也不吝分享他從同業獲得的了解：B站的推薦算法以興趣為核心，會先將影片推給「可能會收看的用戶」，並根據在這些用戶中的受歡迎程度，來判斷是否會將影片推給這些用戶的「相似人群」，以此類推，將影片傳達給愛好者們。

「相較之下，內地其他網絡影音平台以購入版權內容為主，用戶生成內容（UGC）比例較低，也沒有用心培養圈層文化」，皮特表示，優酷、愛奇藝等平台也嘗試過引入彈幕等功能，但使用率不高，因為觀眾沒有將其視作一個「社區」，「這也就解答了為何只有B站被稱作『中國版YouTube』」。

系列報道：B站上市｜非二次元平台咁簡單 內容多元化成年輕人最愛社區

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皮特認為，B站多年來積累的二次元、ACG（日本動畫、漫畫與電子遊戲）用戶基礎，也有利於小眾文化的推廣。「貼吧、微博等平台亦擁有這樣圍繞一個話題的討論空間，但它們缺少B站這樣的算法，不會將你可能會感興趣的東西推到你面前，對於小眾文化的推廣不具備優勢」。

根據皮特提供的頻道後台數據，其影片觀眾主要來自廣東、江蘇、浙江等經濟發展程度較高的省份，他認為，「這表明關注克蘇魯文化的人仍聚集在發達地區」；而在年齡方面，其觀眾則大都是「90後」、「00後」甚至「10後」，「以上這些特徵，都剛好屬於易接受新鮮事物的群體」。

皮特改為「不定時更新」後，有粉絲向他「追片」。（Bilibili截圖／01製圖）

做UP主竟助搵工 粉絲「追片」是「甜蜜負擔」

從一開始成為UP主便是由興趣主導，皮特直言他並不會視之為賺錢手段：「目前為止，站方給我的分紅只有兩千多人民幣」。不過，他也會透過與其他UP主、品牌方的合作來賺取外快：「B站本身沒有貼片廣告，這一點尤其深受年輕網民歡迎；而UP主的植入廣告，觀眾也多會理解，認為這是支撐UP主繼續Po片的動力」，但這類外快「同樣是很小一筆錢」。

雖然並沒有做出生意經，但皮特卻因此獲得了職業發展的機會。他說，自己原本對於影片製作和使用Photoshop一竅不通，但在擔當UP主後，他被B站「一步步帶領着，慢慢學習和摸索」，獲得了熟練製作影像的能力，也增進了社交網站經營的知識和經驗。去年下半年，他在一次見工時獲得賞識，成為一名多媒體設計師。

如今，皮特因全職工作而需要降低出片頻率，改為「不定時更新」，結果在頻道評論區和群組中，時而有粉絲向他「追片」，令他笑稱是「甜蜜的負擔」，強調雖然減少出片，但會力求影片內容更精彩，「讓更多人認識克蘇魯的魔幻力量」。