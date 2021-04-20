偶像飯圈｜屢遭中港粉絲夾擊　港漂博士後：為何追星都要講政治？

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-20 08:15

近年來，在內地和香港，偶像明星的粉絲們，將自己所在的圈子稱為「飯圈」，其中「飯」即是英文fan的諧音。粉絲們會透過後援團等組織，以及微博、IG（Instagram）等平台，為他們的偶像宣傳、應援、課金，漸漸形成有組織、專業化的利益圈層。 在內地和香港，粉絲們的圈子有着怎樣的相同與不同，兩地追星族又會否跨越地域邊界，碰撞出火花？《香港01》推出「偶像飯圈」專題，聚焦飯圈中的獨特現象，為讀者講述這些「瘋狂追星族」，本文為第四篇。

追隨韓國女團(G)I-DLE的「港漂」Evelyn（化名），目前在本港從事博士後研究工作，她喜歡收集偶像的周邊產品，特別是每一張專輯內的「小卡」，為了集齊想要的款式，她會參與飯圈集資、代購的活動，又或與人交換小卡，甚至自己組織了數場集資活動。

Evelyn向《香港01》記者表示，在追星和集卡過程中，自己既曾因內地身份受到香港飯圈排擠，亦一度在微博被質疑政治立場，遭到「網暴」（網絡暴力）。她強調自己只是「單純追星」，就算不奢望在飯圈交到朋友，但「為何追星都要講政治？」

因寫簡體字屢被排擠無視

2019年，當時仍憧憬在香港飯圈尋找認同感的Evelyn，加入了一些港粉的WhatsApp群組。按照飯圈慣例，入群要自我介紹，她於是用簡體字和書面語表明來意，換來的卻一片噓聲。有群友質問管理員為何允許她加入，不過亦有人為她「緩頰」道：「簡體字未必就是大陸人，也可能是星馬的」。

當時正值反修例風波期間，Evelyn未想與群友爭論，而是默默地主動「退群」：「那時我覺得追星就是圖開心，即便政治立場不同不能做朋友，也可以彼此談談共同的熱愛，遺憾的是選擇權不在我手中」。也是從那以後，她便以「單純交易」的心理，來看待與港粉之間的關係。

▼ Evelyn收藏、販賣的「小卡」等周邊

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系列報道：偶像飯圈｜港漂博士後成「集資leader」：考驗粉絲克服財困意志力

然而在交易過程中，她還是時有「被歧視」的經歷。Evelyn會熟練地運用IG發布「小卡」等周邊商品照片，附上Hashtag（標籤），吸引香港的粉絲私訊她查詢價格，再與她「面交」。雖然多數交易經歷都是順利，但也有一些香港買家看到她以英文或簡體字回覆消息，便不再理會，甚至有人直接將她封鎖。

作為買家時，Evelyn亦會遭遇這樣的窘境。2020年8月，她向IG一名賣家洽購專輯，卻遭對方不讀不回。她後來翻查到，該賣家曾發布過支持示威的帖文，推測對方「是因為政治立場而不願與我接觸」，但至今Evelyn仍然追蹤著這位賣家：「我不是為了跟她做朋友，但她提供的資訊對我有參考價值」。她並直指該名賣家在IG只公開了支付寶收款碼，「這時又不抵制內地了？」

▼ Evelyn認為賣家因政治立場無視她的查詢

至於為何不嘗試用廣東話和繁體字在群組內交流，Evelyn表示，自己身邊同事基本都是內地人，一向使用簡體字、英文或普通話，無必要遷就港粉。

轉發「黃絲」帖文遭微博「網暴」

在香港飯圈感受「政治壓力」的Evelyn，將心力移轉在內地的後援組織。令她沒想到的是，自己又再度因為「政治」，成為內地飯圈粉絲圍攻的對象。

Evelyn介紹，今年2月，(G)I-DLE成員徐穗珍被指控讀書時曾霸凌同學，引發輿論嘩然。在徐穗珍發布針對該事件的一篇「立場文」（澄清聲明）後，Evelyn將一名港粉在IG引述此「立場文」的應援帖文，截圖轉發到內地的粉絲群組。

▼ Evelyn在微博「開團」代購偶像周邊商品

系列報道：偶像飯圈｜淪為非法集資擋箭牌 動輒百萬元起跳卻輕易可「走數」

不過，有內地粉絲隨後將Evelyn在群內的發言截圖放到微博，指她援引的那名港粉是「黃絲」，批評Evelyn不愛國，「幫港獨帳號宣傳」。她雖百般解釋自己並無此意，但還是遭到「網暴」，導致一度陷入情緒低潮。她說：「2019年國慶日，窗外有學生高喊抗議口號時，我與舍友正坐在電腦前看閱兵儀式，我怎麼會是港獨？」

看好兩地「飯圈融合」：我們擁有相同熱愛

雖然在兩地飯圈都曾受氣，但Evelyn對於中港「飯圈融合」卻頗具信心。她表示，(G)I-DLE的宋雨琦亦是內地人，但除了少數「黑粉」（飯圈中惡意攻擊某些明星的人）外，大多數的(G)I-DLE香港粉絲，都對宋雨琦抱有好感；她還觀察到圈內愈來愈多港青追看《創造營》等大陸選秀節目、喜歡內地明星，表明他們對待內地文化的態度發生了逆轉。

Evelyn說，樂見愈來愈多香港年輕人開始喜歡內地明星，追看《創造營》等內地選秀節目。（創造營2021）

她也發現，許多香港的(G)I-DLE粉絲會仰賴內地飯圈提供的資源，例如參與內地飯圈的集資活動，或者「潛伏」在微博上，留意內地後援團發布的消息，並在緊要關頭為偶像護航。

Evelyn說，內地和香港的飯圈粉絲們擁有相同的熱愛，這正是大家溝通對話的橋樑，「我們愛偶像的心是一樣的，那麼就應該團結起來，為偶像提供更大的支持，相信只要彼此放下成見，不要一味地政治先行，一定能夠消弭隔閡，結交朋友」。

【同場加映】偶像飯圈系列

一 ．懲罰粉絲、網絡罵戰：飯圈的荒誕戲碼有哪些？

飯圈就是「怪圈」，大概已經成為近年來外界對內地飯圈的普遍評價。由於缺乏管理監督，飯圈集資在野蠻生長之下，此前早已惹出「粉絲打榜數據造假」、「負責人捲款跑路」、「青少年超額消費、借貸追星」、「貧困家庭的孩子為偶像一擲千金」等爭議，飯圈「圈錢」也就成為眾矢之的。

何止圈錢，飯圈的粉絲罵戰、跟蹤騷擾，不僅令全網上下雞犬不寧，更屢屢驚動偶像本尊出面平息⋯⋯（點擊閱讀全文）

二．動輒百萬起跳卻可輕易走數 飯圈淪非法集資擋箭牌？

「瘋狂集資該停止了！」，官媒《新華社》官方微博在本月初曾經發表過一篇短評，直斥「飯圈」已出現大規模「圈錢」亂象，「當追星變成『催錢』的游戲，當粉絲文化變成傳銷式的『氪金競賽』」。

飯圈如今竟淪為非法集資的擋箭牌，背後原因其實與現今「追星」的方式息息相關，明星本身、娛樂及經紀公司等都要負上責任⋯⋯（點擊閱讀全文）

三．港漂博士後成飯圈集資Leader：考驗粉絲克服財困意志力

兩名「港漂」追星族Evelyn及James（皆為化名）向《香港01》記者分享了自己混跡飯圈的心路歷程。Evelyn在本港一間大學從事博士後工作，James則在港從事金融業。兩人都是韓國女團的簇擁，亦都曾參與飯圈集資，但卻漸漸走出了截然相反的軌跡。

Evelyn從單純的集資成員，蛻變成集資活動的組織者；James則遠離了集資，只會去唱片店買專輯，如今自詡「理性追星」的他認為自己從前「很傻」，並向記者細數集資亂象，譴責背後的「利益團體」⋯⋯（點擊閱讀全文）