站在高腳架畫立體山水畫　95後安徽美女壁畫師爆紅　工作6天賺4萬

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-19 16:05

拿著劈刀鏟刀，爬上高腳架、凹凸不平的填泥在她手下變成一幅幅浮雕畫。近日，25歲的安徽95後壁畫師張麗佳的作品廣受網絡關注，她現在在抖音的粉絲量已經超過了600萬，加上微信、快手等平台粉絲已經達到860多萬，是人氣最旺的壁畫師。 張麗佳一個月可以畫四到五幅浮雕壁畫，一年下來能畫60多幅作品， 收入過百萬（人民幣，下同）。去年底她在天津完成的一幅壁畫作品，她以一人之力畫了6天就收獲4萬元報酬。

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在張麗佳發布的影片裡，可以見到身材嬌小的她拿著鏟刀站在幾米高的鐵架上，先用筆在白牆上勾勒出作品的大概形狀，再用鏟刀將山水的輪廓「刮」出來，最後用塗料填補上色。在她靈活的畫筆下，一面白牆幻化成一幅立體山水畫。

在影片裡，裝修中的工地、公寓客廳、辦公樓、遊樂園等成了張麗佳的工作場地，墊上一塊泡沫墊就在地上午休，和工人一起午餐，現場雜亂的環境對她來說就是工作日常。

安徽95後壁畫師張麗佳。（網絡圖片）

張麗佳指她出身於安徽蚌埠的一個農村家庭，家中經濟條件並不好。通過自身努力，張麗佳順利考入廣東的五邑大學服裝設計與工程專業。大二那年，一家麵包店老闆需要繪製一幅壁畫，張麗佳接下了這個單子，找了一個繪畫功底好的同學一起合作完成了這個訂單，獲得1500元，從此對壁畫產生強烈的熱愛。

張麗佳大學畢業後，應聘到一家藝術塗料公司工作，開始幫全國各地的客戶畫壁畫。從此，她長期奔波在各地的工地，爬十幾米的高架作畫成了家常便飯。

不過社會上不少人對壁畫師認識不深，在某一次工作中，張麗佳聽到有一位阿姨教育孩子說：「不好好讀書就會和這位阿姨一樣，渾身髒兮兮地工作。」她甚至還有被保安當成清潔工的經歷。對此，張麗佳總是一笑而過，在她看來，能做自己喜歡的事，已經非常幸運了。