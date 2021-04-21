偶像飯圈系列｜為「愛豆」出錢出力　瘋狂追星族究竟可去到幾盡？

撰文： 姜庚宇 彭琤琳 葉琪 最後更新日期： 2021-04-21 08:15

近年來，明星的粉絲將自己所在的圈子稱為「飯圈」，其中「飯」即是英文fan的諧音。粉絲們會透過後援團等組織，以及微博、IG（Instagram）等平台，為他們的偶像宣傳、應援、課金，漸漸形成有組織、專業化的利益圈層。 與此同時，購買明星周邊時的鋪張浪費、圍攻欺凌其他偶像及粉絲的「黑粉」、偷窺騷擾明星及家人的「私生飯」等飯圈亂象也頻登媒體版面，引發憂慮。《香港01》推出「偶像飯圈」專題，以一連四篇報道，聚焦飯圈中的獨特現象，為讀者講述這些「瘋狂追星族」。

TFBoys粉絲讓偶像登上紐約時代廣場廣告屏。（微博圖片）

懲罰粉絲、網絡罵戰：飯圈的荒誕戲碼有哪些？

飯圈就是「怪圈」，大概已經成為近年來外界對內地飯圈的普遍評價。由於缺乏管理監督，飯圈集資在野蠻生長之下，此前早已惹出「粉絲打榜數據造假」、「負責人捲款跑路」、「青少年超額消費、借貸追星」、「貧困家庭的孩子為偶像一擲千金」等爭議，飯圈「圈錢」也就成為眾矢之的。

何止圈錢，飯圈的粉絲罵戰、跟蹤騷擾，不僅令全網上下雞犬不寧，更屢屢驚動偶像本尊出面平息⋯⋯（點擊閱讀全文）

圖輯｜因粉絲為「捍衛偶像」出征 內地男星肖戰形象受挫

動輒百萬起跳卻可輕易走數 飯圈淪非法集資擋箭牌？

「瘋狂集資該停止了！」，官媒《新華社》官方微博在本月初曾經發表過一篇短評，直斥「飯圈」已出現大規模「圈錢」亂象，「當追星變成『催錢』的游戲，當粉絲文化變成傳銷式的『氪金競賽』」。

飯圈如今竟淪為非法集資的擋箭牌，背後原因其實與現今「追星」的方式息息相關，明星本身、娛樂及經紀公司等都要負上責任⋯⋯（點擊閱讀全文）

圖輯｜《創造101》光明正大要求粉絲以金錢支持明星

港漂博士後成飯圈集資Leader：考驗粉絲克服財困意志力

兩名「港漂」追星族Evelyn及James（皆為化名）向《香港01》記者分享了自己混跡飯圈的心路歷程。Evelyn在本港一間大學從事博士後工作，James則在港從事金融業。兩人都是韓國女團的簇擁，亦都曾參與飯圈集資，但卻漸漸走出了截然相反的軌跡。

Evelyn從單純的集資成員，蛻變成集資活動的組織者；James則遠離了集資，只會去唱片店買專輯，如今自詡「理性追星」的他認為自己從前「很傻」，並向記者細數集資亂象，譴責背後的「利益團體」⋯⋯（點擊閱讀全文）

圖輯｜港漂追星模式大不同 James因屢戰屢敗放棄集資活動

屢遭中港粉絲夾擊 港漂博士後：為何追星都要講政治？

在內地和香港，粉絲們的圈子有着怎樣的相同與不同，兩地追星族又會否跨越地域邊界，碰撞出火花？既曾因內地身份受到香港飯圈排擠，亦一度在微博被質疑政治立場，遭到「網暴」（網絡暴力）的Evelyn，將繼續向01讀者分享，其在追星和集卡過程中的親身體會⋯⋯（點擊閱讀全文）

圖輯｜因在港粉群組寫簡體字 Evelyn屢被排擠無視

同場加映．國漫番劇系列

中國網漫崛起依靠「網文改編」 原創漫畫師何去何從？

2015年以來，中國網絡動漫產業進入到高速增長期，大量由網絡小說改編的動漫作品橫空出世，多部「網文漫改」的「超級IP（知識產權）」甚至繼而被改編成電影、電視劇和遊戲。在「網文漫改」大行其道下，原創動漫（以漫畫或動畫為原著）作者備感壓力。2020年初，一些原創漫畫師在網上發起爭論，批評產業向改編作過度傾斜，不利於中國動漫產業的長期發展。

一個動漫市場兩樣情，網文改編為何受到資本青睞？原創動漫又能否「維權成功」，從改編作佔據的市場份額中分一杯羹……（點擊閱讀全文）

2015年，國產動畫電影《西遊記之大聖歸來》在暑期檔攬下近10億票房，以8.3分的口碑成為「國漫崛起」之作。（電影海報）

國漫番劇｜不只「羊」和「熊」 盤點近年受追捧的國產動畫劇集

自上世紀80年代起，受到外來的動漫作品衝擊，中國動漫產業急劇衰落，直到21世紀初才在政策扶持下有了起色。但在這段期間，以《喜羊羊與灰太狼》與《熊出沒》等兒童向（以低幼齡者為目標觀眾）作品成為國產動畫代表，令大眾對國漫留下「低齡、幼稚」的刻板印象。

及至2015年，國產動畫電影《西遊記之大聖歸來》橫空出世，因口碑票房雙豐收被官方定義為「現象級作品」，中宣部隨後也發話要改變中國動畫片低幼定位。及後的一系列國漫巨作，也令外界也逐漸承認，中國動畫能講出一個好故事、能打通各個年齡層，是一種與電影、電視劇並肩的藝術形式……（點擊閱讀全文）