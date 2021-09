尚氣預告劣評如潮　敗因非劉思慕太醜　而是錯把中國功夫當超能力

漫威(Marvel)又出了一部新的超級英雄電影,這回主角是華人英雄,名叫尚氣。這個星期,《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)公布了首支預告片,成了影迷圈的一大話題。看過預告片觀眾反應,不客氣地說,差評如潮。大多數的不滿,都集中在男主角劉思慕的長相上。「這個男主也實在太路人了,看起來就不像超級英雄。」「典型的西方亞裔面孔審美,就不能找一些正常的男明星來演嗎?」從2008年《鐵甲奇俠》(Iron Man)開啟漫威宇宙(MCU)以來,一直到第一階段大結局《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame),一共20多部電影,幾乎從未失手,每部都是叫好又叫座。但這次,至少從這部預告片來看,《尚氣》很可能成為漫威的滑鐵盧。



【相關文章】Marvel《尚氣》男主角被嫌醜 網民揭做過呢類角色:最佳路人(點擊放大瀏覽)👇👇👇

+ 2

撇開亞裔角色和故事背景相關的政治觀點暫且不談,就這兩分鐘的《尚氣》預告片本身來看,質量也實在太說不過去了。人物立不住,功夫畫面應付了事,劇情背景欲說還休,不了解漫威故事的看了一頭霧水,對漫威粉絲更是毫無驚喜可言。

別拿功夫當超能力

尚氣這個角色,其實1973年就在漫威漫畫中出現,雖然有著那麼久的歷史,但一直都是漫威世界裡邊角料的小英雄。2019年,《尚氣與十環幫傳奇》開拍,出生於哈爾濱的加拿大華裔演員劉思慕出演主角尚氣。導演德斯汀克里頓(Destin Cretton)是來自夏威夷的日裔後代,演員裡超過90%都是華裔,包括中國觀眾熟悉的梁朝偉、楊紫瓊。

電影的大致劇情,是尚氣從小被父親文武(梁朝偉飾)當作戰士培養,後來發現了父親的邪惡目的,兩人反目成仇,最後走出了自己的超級英雄之路。這次公佈的預告片,也是順著這樣故事線簡短展開,展現了尚氣兒時被逼著練功、執行刺殺任務,離開父親後在美國過著平凡人的生活,最後被父親召回參加比武等內容。

點擊放大瀏覽《尚氣與十環幫傳奇》預告截圖👇👇👇

+ 16

從尚氣在漫畫中誕生的年代,其實可以看出一些端倪,上世紀60年代末70年代初,正是李小龍席捲荷里活的時候。1973年7月,《龍爭虎鬥》在美國引爆票房,幾乎同時李小龍本人卻意外離世,成就了一段遺憾的傳奇。漫威以李小龍為靈感,設計了尚氣這一角色。在他早期的漫畫形像中,也能明顯看出李小龍的影子。

大家都知道,漫威的超級英雄多少都有著酷炫的超能力。要麼就是Iron Man這樣給自己整一身戰力無窮的鎧甲,或者是美國隊長、蜘蛛俠這樣的超強肉體和特異功能。那麼尚氣的超能力是什麼?漫威給出的答案是——功夫。因為李小龍的影響,至今在美國人眼裡,功夫都理所當然算是超能力,飛簷走壁、力大無窮,一個打十個。但是對從小看慣了功夫片的中國觀眾而言:「哈?就這?」

別小看這一點文化差異,它成了尚氣的設定隱患,一直埋到現在。導致我們看完如今這部預告片,第一個直接觀感就是:「搞什麼啊?這個黃皮膚的超級英雄,一點都不厲害嘛……」漫威對於自己的漫威宇宙系列電影是有著詳細規劃的,「不厲害」的超級英雄本來就該往後放。這也是為什麼超能力不是特別強的鷹眼、黑寡婦直到如今才殺青,尚氣這樣的小角色才有機會露臉。

【延伸閱讀】文化差異|孫悟空加入DC宇宙 豬八戒沙僧同曝光 原來Marvel都出過美猴王?(點圖放大閱讀)👇👇👇

+ 11

半吊子拳腳的「唐人街英雄」

你要說真的按照功夫片的路子,紮紮實實拍一部《尚氣》也行。但現在就預告片裡這半吊子拳腳,離中國觀眾的審美差得就太遠了。就像看知乎大神科普專家,好像什麼領域都懂,都能侃侃而談,但每次說到你熟悉的領域,就漏洞百出了。漫威也是如此,不管是來自北歐神話的雷神索爾(Thor),還是黑豹的非洲瓦坎達(Wakanda),異域元素似乎都造得有模有樣。但只要荷里活拍到中國功夫,就怎麼看怎麼不是那個味兒。中國功夫元素在荷里活影視作品裡不少,要像《22世紀殺人網絡》(The Matrix)、《標殺令》(Kill Bill)裡面那樣來一小段點綴的話還不算太齣戲。但真要作為全片的主線,最後呈現的就是唐人街風格的大雜燴,最近被瘋狂吐槽的美劇《功夫》就是眼前的例子。

在《尚氣與十環幫傳奇》的預告片裡,秀拳腳的場面加起來只有短短十幾秒,從動作的爽快程度、打擊感力量感到走位、運鏡,都不在水準線上。同樣是打木人樁,漫威啪啪啪加上一對光速出拳的特效,說實話還真不如讓「葉師傅」自己來兩段。雖然梁朝偉也不會功夫,在王家衛的光影氛圍中,也能呈現了原汁原味的功夫意境。這次《尚氣》的武術指導來自成家班,但至少在預告片裡這幾下看起來,效果真不怎麼樣。

為什麼成龍的動作片,能讓老美看著開心的同時,中國人也高度認同?原因就是即便離開了香港功夫片那一套,成龍還是那身實打實的真功夫、硬功夫。功夫這個動作元素,所體現出的銀幕觀感,必須通過積年累月的沉澱打磨,而非找個身材健碩的華裔「功夫愛好者」能速成的。尚氣既然塑造的是一位主打「中國功夫」的超級英雄,在選角時就必須考慮到這一點,這是漫威失敗的地方。

【延伸閱讀】《花木蘭》迪士尼公開幕後花絮 導演:甄子丹揮劍快到我拍唔到(點圖放大瀏覽)👇👇👇

+ 8

不合格的預告片

如果把整部電影比作一場武術套路的表演,那麼預告片就是亮相的那一下起手式。起手式是乾嘛的?說得糙點,是耍範兒的。《尚氣與十環幫傳奇》的這個預告片,是真沒看出超級英雄的「範兒」來。預告片的作用,除了體現影片中的精彩元素吊足影迷胃口之餘,重要的一點就是讓主角能立住。回頭看看漫威以前那幾部的預告片,從《鐵甲奇俠》到《黑豹》(Black Panther),主角的形象、性格都鮮明得躍然紙上,人物弧光在短短兩分鐘內完整體現。雖不贅述前世今生,但足以讓你對這個超級英雄角色產生興趣,他的使命是什麼、他的痛苦在哪裡,都一清二楚。

反觀這部《尚氣》,不了解漫畫故事背景的人只能看得一頭霧水。「給了你十年時間」,父親又把尚氣召回是要幹嘛?尚氣主角團踏上冒險之旅的動機是什麼?父子倆為何反目成仇?許多影片的關鍵問題,預告片沒能通過旁白文案和鏡頭描繪清楚,這不是製造懸念,而是話只講了一半。

還有很重要的一點是,作為漫威宇宙的一部分,漫威粉絲並沒能在這部預告片裡看到太多驚喜。除了「十戒」的圖案在之前《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)滿大人那段有過露出,《尚氣》似乎就沒有和漫威宇宙連接的地方了。按照原著漫畫的設定,以及目前漫威宇宙第二階段的規劃,我們現在唯一能期待的可能只有尚氣是否會和蜘蛛俠互動(原著裡尚氣是小蜘蛛的功夫導師)。

當然了,今年我們討論的畢竟還是這樣一部短短兩分鐘的預告片,最後電影成片會呈現出怎樣的效果,目前還不能一棍子打死。等到9月電影上映,我們再來算算後賬吧。