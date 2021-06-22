嫦娥五號｜月壤下周會展公開展覽　研究助了解月球演化關鍵階段？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-22 08:00

去年12月，中國月球探測器「嫦娥五號」成功將重達2公斤的月球土壤帶返地球，並於今年2月底起亮相中國國家博物館。據了解，部分月球土壤今日（21日）隨國家科學家訪問團來港，並擬於下周日（27日）至7月初在灣仔會展公開展覽，屆時市民也可看到縮小版的「嫦娥五號」模型。

今年2月底，月球土壤亮相中國國家博物館。（新華社）

月壤研究有何重要？

中國科學院國家天文台研究員鄭永春指出，研究分析月壤樣品後，成果可驗證過去多年各國的遙感探測結果，與其他地區採集的月球樣品和月球隕石互相對比，對以後的探月任務有很強的指導性。

研究月壤樣本不僅可以認識月球目前的狀態，進一步揭開月球的起源之謎，了解月球演化歷史中的關鍵階段，也將修正和提升人類對太陽系的形成和演化、地球和行星的相關知識，為後續月球科研站建設和人類登月作準備。

盛載容器設計蘊含多種意義？

與其他展品不同，月球土壤樣本以特別的透明容器盛載，並被中國國家博物館標為「GB93484」號藏品。

設計師介紹，盛載月球土壤樣本的容器材質為人造水晶，造型借鑒自國家博物館收藏的系列青銅「尊」造型，以體現穩重大方之感。容器高38.44厘米，象徵地球與月亮間的平均間距384400公里；容器寬22.89厘米，象徵嫦娥五號自發射到返回的任務時長22.89天。

此外，容器內部造型由地球、中國地圖、月球、月壤等組成，月壤儲存在中心部位的空心夾層球體造型之中。容器內特別設計了地球與月球間相隔9.9厘米，取意古人所描繪的「天有九霄」，寓意中國探月突破極限、跨越「九重」。