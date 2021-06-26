中科院研究員與牛津等校合作研究　揭示鳥類利用地球磁場導航玄機

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-26 18:00

中國科學院合肥物質科學研究院謝燦研究員與英國牛津大學、德國奧登堡大學等研究團隊合作，周三（23日）在國際頂尖學術期刊《自然》（Nature）發表研究論文，揭示了一種名為隱花色素蛋白（Cry4）可能發揮了「活羅盤」的作用，讓遷徙鳥類能夠利用地球磁場進行導航，從而不迷路。

世上不少動物會進行長途遷徙，當中許多利用了地球磁場，作為空間定向和遷徙路線導航的羅盤，不過實現導航背後的具體蛋白和物理性質一直存疑。

該論文還被選為該期《自然》的封面論文。（《自然》）

《自然》周三發表題為「Magnetic sensitivity of cryptochrome 4 from a migratory songbird」的論文，在該研究中，研究團隊觀測了遷徙鳥類「歐亞鴝」眼睛內的Cry4的磁靈敏度，結果發現該蛋白或就是讓遷徙鳥類得以利用地球磁場作導航的關鍵。

研究發現，Cry4具有作為光依賴性磁羅盤所需的磁性潛質，其可產生光驅動的化學反應，而誘導的量子效應或能放大磁信號。研究又發現，鴝的Cry4要較不遷徙禽類，如雞、鴿的Cry4的磁靈敏性更高。這表明Cry4可能是遷徙鳥類用來探測地磁場的傳感器。

然而，研究指尚待對Cry4進行眼內直接檢測，才能確認其是否是有關鳥類的磁傳感器。