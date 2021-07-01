「公鼠懷孕」引發倫理爭議　論文作者撤稿：與人類完全不同

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-01 15:38

在自然界中，雌性一直負起孕育後代的重擔。然而，中國有科學家上月初發布研究成果，成功讓雄性老鼠懷孕並誕下幼鼠，打破自然界規律，隨即引起關注與爭議。 該研究成果於6月10日發表在BioRxiv預印本上，但尚未正式發表，未經同行評議。為了不想擴大不必要的爭議，經慎重考慮，論文作者已決定撤回文章，目前已向BioRxiv提交撤稿請求。

在實驗中，研究團隊先將雄鼠和雌鼠背靠背地連接成「連體鼠」，以血液交換給了雌性微環境予雄性大鼠，再為雄鼠移植子宮並植入胚胎，最後從雄鼠體內發育、剖產出10隻幼鼠。上述實驗引起爭議，不少人提出「公鼠懷孕」背後的實驗動物代價太大，且實驗價值低，質疑該實驗不符合倫理規範。

第一作者和通訊作者張榮佳在國外學術交流平台PubPeer上發表聲明，解釋原以為上述研究只是科學調查，研究團隊為了好奇而做實驗，未料到會引起如此多的非科學反饋。他希望大家不要將本次研究與人類聯繫起來，強調兩者是完全不同，包括老鼠可近親繁殖，有兩個子宮，後肢對缺血有很強的抵抗力，而人類並無上述基礎。

張榮佳指出，即使考慮到人類，上述實驗也恰恰相反，表明現階段男性懷孕在人類身上是不可行，因為研究發現只有接觸到懷孕血液的雄性異種動物才有可能懷孕，而且成功率非常低。

張榮佳在國外學術交流平台PubPeer上發表聲明。（PubPeer）

針對動物倫理，張榮佳則稱「我們有自己的規則」，並可概括為兩點，包括盡量減少使用動物的數量，以及盡可能減少動物的痛苦。他表示，手術階段使用的老鼠數量減少了60隻；所有手術均在麻醉狀態下進行，分娩時也採用剖腹產；在整個實驗過程中，動物均未出現尖叫等疼痛症狀。

張榮佳稱，研究團隊花費多年時間才完成論文，所做的工作都是出於個人興趣和好奇心。他提醒，有關論文尚未通過同行評審，將預印本的結論與科學事實等同誇大是不恰當，請大家謹慎使用預印論文，不要將非科學因素帶入科學研究。