廿四節氣｜小暑出汗多勞動大易疲倦乏力　中醫推介食療助益氣養陰

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-07 08:30

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月7日為廿四節氣中第11個節氣「小暑」，到底小暑的含義為何？從中醫的角度來看，小暑是否有特別注意的地方？

小暑是廿四節氣中的第11個節氣，每年7月7日至8日期間，太陽到達黃經105°，此時正是小暑。「暑」有炎熱的意思，小暑即小熱。《月令七十二候集解》記載：「六月節……暑，熱也，就熱之中分為大小，月初為小，月中為大，今則熱氣猶小也。」雖然小暑並非一年中最炎熱的時節，但緊接就是一年中最熱的大暑，民間有「小暑大暑，上蒸下煮」之說，天氣將會愈來愈悶熱和潮濕。

為了應對愈發炎熱的天氣，民間有「食新」的習俗，即在小暑過後嚐新米，農民將新割的稻穀碾成米後，做好飯供祀五穀大神和祖先，然後每人吃嚐新酒等。此外，小暑前後晴天多、氣溫高，民間在農曆六月初六有曬書畫、衣物的習俗，據說經此日晾曬後就可避免被蟲蛀，因此又有「六月六，曬紅綠」的說法。

小暑時節，中國南方地區平均氣溫約26℃，南方各地雷暴逐漸增多；華南東部常受副熱帶高壓控制，多連晴高溫天氣，開始進入伏旱期，每日最高氣溫可達35℃。江淮流域梅雨即將結束，華北、東北地區進入多雨季節，熱帶氣旋開始增多。

根據香港天文台統計資料，在小暑時節，香港最高氣溫可達34°C；相對濕度96%，降雨最多有88毫米雨量。

徐澤昌建議可服用冬瓜花旗參瘦肉湯以清熱消暑，益氣養陰。（資料圖片）

小暑的天氣日漸炎熱，註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提到，此時到處時有熱浪襲人之感，並有狂風驟雨來臨；溫度很高，雨量充足，此時人容易因炎熱的天氣出現心煩、汗多。

徐澤昌表示，若因汗出過多，再加上運動沒有節制，或體力勞動較大的人士，十分容易使「氣隨汗脫」而出現「氣陰兩虛」，感到疲倦乏力、口渴欲飲的感覺，可服用冬瓜花旗參瘦肉湯以清熱消暑，益氣養陰。