新疆獨庫公路盡頭的南疆小城　庫車曾經是西域大國

撰文：吳桐
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庫車，中國新疆獨庫公路的終點，位於天山以南，屬於新疆阿克蘇地區，是典型的南疆城市。在歷史上，庫車曾烜赫一時，其風頭勝過南疆「老大」喀什（曾經的「疏勒」）。
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