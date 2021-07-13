劉德華《失孤》原型尋子成功　盤點打拐題材電影還有哪些港星參演

70年代起，內地時不時發生拐賣兒童事件。時至今日，仍然有不少家長苦尋被拐走的兒女，幸運的可如電影《失孤》原型人物郭剛堂般，相隔24年後與兒子團圓，但更多人花費一輩子的努力，亦未能與子女相見。

近年，內地有多部以打拐為題材的電影，更有不少香港演員、導演參與其中，包括《失孤》、《親愛的》、《天下無拐》以及《再見，陌生人》。



劉德華以零片酬演出《失孤》，梁家輝則在片中客串。（豆瓣）

《失孤》：劉德華、梁家輝、吳君如

《失孤》於2015年上映，故事以真人真事改編，講述安徽霍山縣農民雷澤寬，花了15年時間騎電單車走遍全國，只為尋找失蹤的兒子雷達。電影原型人物為郭剛堂，自1997年至今已走遍大半個中國尋子；直至2021年7月，公安部在行動中尋回其子郭振，父子終於團圓。

除了電影主演劉德華，梁家輝及吳君如同樣以零片酬在片中客串演出。劉德華憑作品獲提名香港電影金像獎及金雞獎最佳男主角，並於第16屆中國電影華表獎奪得優秀男演員。劉德華曾在電影宣傳中呼籲幫助原型人物尋子，希望藉電影喚醒關注：「只要這部戲能喚醒那些曾經犯錯的人不要再犯，就是我們的福氣。透過這個電影，只要你知道、關注了這件事，我就已經說謝謝了」。

在內地評論網站「豆瓣」上，《失孤》取得6.7分，網民大致都認為電影中真實的情節更能震撼人心，但劉德華的「港普」（港式普通話）容易令人出戲。有人將《失孤》與同類題材電影《親愛的》相比，認為在人物和故事的把握中，《親愛的》可以非常準確讓觀眾體會，觀眾的情緒一直被緊緊牽着，起起伏伏。相反，《失孤》則拼命試圖向觀眾灌輸感想和感受，令觀眾難以走入演員的情緒之中。

《親愛的》：陳可辛執導

2014年上映的電影《親愛的》，故事講述田文軍的兒子田鵬某日外出玩樂後一外不返。在經盡艱辛下，田文軍終於在偏遠山區尋回兒子，惟田鵬已失去小時候的記憶，成為農村婦人李紅琴的兒子。當查出李紅琴已病逝的丈夫拐帶兒童後，田鵬及另一女童被帶走；為了奪取孩子，李紅琴到深圳並在律師的協助下爭取領養孩子。

電影以真人真事改編，由黃渤、趙薇主演，香港導演陳可辛執導。趙薇憑作品獲得多項提名及獎項，包括第34屆香港電影金像獎、第21屆香港電影評論學會大獎最佳女主角等；導演陳可辛於第2屆英國倫敦國際華語電影節奪得最佳導演。

在內地評論網站「豆瓣」上，《親愛的》取得8.4分，不少人都稱讚影片誠摯、感人，演員表演出色，但趙薇飾演的女主角原型高永俠，卻不滿電影中虛構的情節，「裏面說我和別人睡覺，又生了孩子，還給記者下跪。實際上這些都沒發生過」，希望製片方能公開說明電影中哪些情節是虛構。對此，陳可辛已就事件公開致歉。

《天下無拐》：呂良偉

《天下無拐》以女童妞妞拐走的故事講起，描述父母千里尋女的經歷，以及警方如何深入一線打拐。電影由呂良偉、鄭昊領銜主演，定於今年7月16日在全國上映。導演張鑫介紹，與此前不同，《天下無拐》並非以家長角度講述故事，本片是以警察為主，講述警察如何保護兒童。

主演呂良偉曾在採訪中表示，電影以兒童拐賣為主題，他當然義不容辭參演。而在拍攝前，他亦提前與警方了解過拐賣兒童的案件，並透露警方一直都有協助電影拍攝，保證內容更加寫實。呂良偉也憑《天下無拐》獲「第五屆金童象兒童電影周」頒發最佳男主角。

《再見，陌生人》：吳啟華

由吳啟華、胡原君主演的懸疑打拐題材電影《再見，陌生人》於去年8月18日在內地上映，電影以打拐真實案例改編，講述警方在追查一起神秘的兒童拐賣案件時，牽扯出一個作案手法嫻熟，作案地點隱蔽，分工極其明確的大型拐賣團伙。不過《再見，陌生人》的熱度未及上述三部打拐題材電影。

吳啟華出演《再見，陌生人》。（豆瓣）