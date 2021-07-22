廿四節氣｜大暑「三高」天氣易心煩失眠？　中醫推介清熱養陰湯水

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月22日為廿四節氣中第12個節氣「大暑」，到底大暑的含義為何？從中醫的角度來看，大暑是否有特別注意的地方？



大暑是廿四節氣中的第12個節氣，每年7月22日、23日期間，太陽到達黃經120°，此時正是大暑。與小暑一樣，大暑同樣是反映夏季炎熱程度的節氣，表示天氣炎熱至極，迎來節氣中的「三高」，即高溫、高熱、高溫。

上周日（11日）踏入三伏天，而大暑節氣正值三伏天的「中伏」前後，是一年中最熱的時期，氣溫最高，除了青藏高原及東北北部，中國大部分地區日間都有35℃高溫，甚至有機會升至40℃。同時，此時節正值雨熱同季，雨量增多，旱、澇、風災等氣象災害會更加頻繁。

農民都會在大暑時節收割早稻。（新華社）

大暑時節是喜溫農作物生長速度最快的時期，例如早稻、棉花等。俗語話：「大暑不割禾，一天少一籮」，由於光照太強、雨水太多都會影響早稻生長，因此對種植雙季稻的地區而言，適時收早稻不僅可減少後期風雨造成的危害，確保豐產豐收，更可以為雙晚稻爭取足夠的生長期。

大暑有多個傳統習俗，浙江台州沿海地區會送「大暑船」，按照舊時的三桅帆船縮小比例後建造，船內載滿各種祭品，並由漁民輪流抬着從街道慢慢運送至碼頭，再作一系列祈福儀式後，「大暑船」就會被漁船拉出漁港，在大海上點燃任其沉浮，寓意將「五聖」送出海，送暑保平安民，祝福民眾五穀豐登，生活安康。

台州沿海地區送「大暑船」習俗：

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山西、河南等地有曬伏姜的習慣，在三伏天時將生薑切片或者榨汁後與紅糖攪拌，裝入容器中蒙上紗布，於太陽下晾曬而成。伏姜對腹痛、腹瀉、傷風咳嗽等有奇效，更有溫暖保健的功效。至於在廣東地區，民眾在大暑時節有吃仙草的習俗；仙草是藥食兩用植物，有消暑的功效，將莖葉曬乾後可以做成燒仙草，即大眾所熟知的涼粉。

根據香港天文台統計資料，在大暑時節，香港最高氣溫可達34.7°C；相對濕度96%，降雨最多有195.1毫米雨量。

徐澤昌建議暑天汗出較多，或兼心煩多夢之人，可飲用冬瓜百合赤小豆湯。（龔嘉盛攝）

註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提到，大暑天氣炎熱，暑氣旺盛，人容易出現心煩、失眠，此時可服用冬瓜百合赤小豆湯以清熱養陰，利濕除煩。

冬瓜百合赤小豆湯



材料：冬瓜一斤、荷葉1/4塊、赤小豆30克，百合15克，蓮子20克，瘦肉半斤



製法：冬瓜切件去籽；瘦肉切件汆水；剪開荷葉，用1/4張，洗淨及浸軟；赤小豆、蓮子、百合提前洗凈、浸泡1小時，然後所有食材一起放入鍋中，加水適量，大火煮開後小火續煮1.5小時，即可服用，可加少許鹽調味。



功效：清熱養陰，利濕除煩。適合暑天汗出較多，或兼心煩多夢之人。



使用注意：素體虛寒、小便量多人士不宜服用。

