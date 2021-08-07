廿四節氣｜立秋天氣漸燥易乾咳　黑木耳百合原來可潤肺止咳？

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月7日為廿四節氣中第13個節氣「立秋」，到底立秋的含義為何？從中醫的角度來看，立秋是否有特別注意的地方？



立秋對農民顯得尤為重要，古人認為若立秋當日天氣晴朗，必定可以坐等豐收。（中新社）

立秋是廿四節氣中的第13個節氣，每年8月7至9日期間，太陽到達黃經135°，此時正是立秋。中國古代的四季劃分法，是根據天象變化，以廿四節氣中的「四立」作為四季的開始，因此立秋代表秋季的開始，是陽氣漸收、陰氣漸長，由陽盛漸變為陰盛的時節。

現時四季主要是根據氣溫變化及氣候學劃分，當日均氣溫穩定降至22℃或以下為入秋。不過，中國大部分地區都少有在立秋前後就降至22℃，況且每年的三伏天的末伏在立秋後第3日，因此酷熱天氣仍會持續一般時間。此外，據廿四節氣排序，立秋後還有處暑節氣，立秋至處暑期間天氣仍然炎熱，但處暑節氣後暑氣就會漸退，氣溫逐漸下降。

立秋對農民顯得尤為重要，「秋」有莊稼快成熟的含義。立秋前後，中國大部分地區氣溫仍然較高，各種農作物生長旺盛，非常需要水分，此期受旱或會失收，因此有「立秋三場雨，秕稻變成米」、「立秋雨淋淋，遍地是黃金」之說。同時，古人認為若立秋當日天氣晴朗，必定可以坐等豐收。

在古時，農民對立秋的重視程度不亞於過節，民間有祭祀土地神，慶祝豐收的習俗。在南方，立秋有「立秋啃秋瓜」的習俗，在入秋當日吃西瓜以防秋燥；在湖南、廣西、安徽、江西等山區的村民，由於地勢複雜，村莊平地極少，只能利用房前屋後及自家窗台屋頂架曬、掛曬農作物，慢慢就演變成農俗現象「曬秋」。

根據香港天文台統計資料，在立秋時節，香港最高氣溫可達36.3°C；相對濕度最高為93%，降雨最多有72.3毫米雨量。

徐澤昌提到，立秋後應以潤燥生津為主，此時可食用鮮百合炒秋葵黑木耳，以防秋燥咳嗽。（由受訪者提供）

註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提到，今次立秋前後，氣候依然非常炎熱，此時降雨量比之前減少，所以溫度有時甚至會比小暑或大暑更高，不過清晨和晚間的空氣已開始稍稍變得涼爽。立秋後應以潤燥生津為主，此時可以鮮百合搭配秋葵、黑木耳食用，以防秋燥咳嗽。

鮮百合炒秋葵黑木耳

材料：鮮百合200g、秋葵5條、黑木耳30g、瘦肉150g、雞粉少許

製法：黑木耳浸軟，鮮百合及秋葵洗淨，先灼秋葵及百合，然後把灼好的秋葵切段。瘦肉切片、備用。加入適量油，把以上材料炒熟，即可食用。可放少許雞粉調味。

功效：秋葵能利咽潤燥、清熱通便；百合養陰潤肺止咳；黑木耳補氣養血、潤肺止咳。

使用注意：脾虛濕重便溏人士慎服。

