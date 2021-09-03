圖片故事｜甘肅石頭城扎尕那　美籍探險家稱為「上帝的伊甸園」

撰文：吳桐
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扎尕那，藏語意為「石匣子」，位於中國甘肅省甘南藏族自治州迭部縣西北30餘公里處的益哇鎮。這裏豐富的森林、草原、水體等自然景觀與獨特的人文景觀互補融合，成為人與自然和諧相處的一個典範。
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