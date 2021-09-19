國產月餅「宛平南路600」炒至過千　一個精神病院變身網紅的故事

「你再皮，我就把你送到宛平南路600號關起來！」說到這句話，大部分上海人都不會陌生。這是上海市精神衛生中心所在地，一家主治精神疾病與心理疾病的醫院。如今它爆紅全國，卻是因為在中秋節前夕賣起了月餅。



首次獨家定制的口味、醫院專屬的logo、總共限量1000份，這原本就讓人夠好奇了。可院方說了，月餅不對外銷售，只有內部人員刷飯卡才能買到。原本摩拳擦掌的黃牛瞬間目光黯淡，不少人則是動用了眾多親朋好友，才嚐到了鮮。直到這兩天，原本賣78元（人民幣，下同）一套的月餅禮盒，突然在網上被炒到1288元。許多沒吃到的人坐不住了，甚至研究出一套購買攻略：帶醫保卡上門掛號，等醫生寫好病歷開好藥，再問醫務人員借卡，到食堂排隊買月餅。就在這兩天，他們最新推出了自家食堂烤的鮮肉月餅，延續了「一餅難求」的盛況。月餅成了流量密碼，宛平南路600號也一下成了打卡聖地。今天，我們也吃到了他們的「年度網紅月餅」。

火遍全網的月餅 我們也嚐鮮了

剛開始大家只是獵奇，精神病醫院自製的月餅會是什麼味道？但有人吃了之後意外覺得味道還不錯。加上78元的禮盒價，和最近市面上動輒成百上千的精緻月餅比起來，可以稱得上是非常良心了。我們辦公室也收到了朋友送來的「600號月餅」。禮盒裡面一共有6個，每個都有透明單獨包裝。月餅外圈印製了「上海市精神衛生中心」的中英文字樣，中央則是醫院的logo。圖案凹凸有致，清晰度很高。

點擊放大看看火遍全國的「600號流心月餅」▼▼▼

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它總共包含6種口味：牛奶芝士、青蘋青梅、咖啡巧克力、蜜桃鐵觀音、荔浦香芋、黃金紫薯。試吃之後，我印像比較深刻分別是咖啡巧克力和牛奶芝士。牛奶芝士這一款的頂部是紫色的，我單獨掰下來嚐了嘗，吃不出特別的味道。切開之後會發現，他們家的月餅一共有4層，每一層用料都很實在。最外層月餅皮下面，包裹著一層厚實的麻薯皮，口感Q彈軟糯。麻薯層下面是餡料層，這裡就能吃到濃郁的牛奶芝士味了。

最讓人驚喜的是餡料裡還裹著一大塊鹹蛋黃流心。我同事吃了覺得像蛋黃酥。牛奶芝士不甜不膩，總體比我想像中的更好。咖啡巧克力口味，比較適合喜歡甜食的人。仔細看最外層，可以找到許多深色的咖啡碎渣。外層正中央的黃色突起部分有股椰奶的香味。最裡層的巧克力流心味道很足。

不得不說，無論顏值還是創意，「600號月餅」打出了一手好牌。畢竟今年是精衛中心第一次開賣流心雪媚娘系列月餅，往年職工食堂裡只賣豆沙、蓮蓉等傳統口味。因為當下的爆紅度，現在內部員工也很難買到這個系列，但據說之後會對公眾開放售賣，可以期待一下。

成為網紅 破除對精神病的刻板印象

在做網紅的路上，上海市的精神衛生中心算是有經驗了。8月底，宛平南路600號開出一家畫廊，展出的60幅畫作全部由15位患者創作而成。這些畫面上的筆觸乾淨簡潔，每一幅都是一個獨特的故事，旁邊還配有「藝術家們」自己起的標題。

點擊放大瀏覽「600號畫廊」中的畫作▼▼▼

精神科醫生、策展人陳智民說，由於病情影響，加上長期遠離社會，患者擁有一些比較單純而特別的視角。而繪畫作為一種康復治療方式，讓他們更直觀表達出了心中所想。其中有幾位患者是日間康復中心的學員，其他大部分人則長期居住在閔行分院。住在閔行分院的絕大部分人患有慢性精神分裂症，還有極少數患有癲癇所致精神障礙和雙向情感障礙，這兩者都屬於重度的精神障礙。經歷長期的藝術康復治療後，他們病情逐漸穩定，症狀也減弱了。

年輕人為什麼會喜歡它？

醫院成為網紅實屬少見。專業水準自然是首要原因。1935年就成立的精衛中心，是上海市唯一一座精神病學科三級甲等醫院；上海最早開設「心理健康諮詢熱線」的地方；中國大陸首個設立心境障礙科（原稱抑鬱症病房）的醫院；也是中國大陸規模最大的精神衛生機構。最重要的是它拉近了自己與年輕群體之間的距離。就拿這次中秋月餅來說，平時我們大部分人要么買本地老字號的鮮肉月餅，要么為了送禮需求，買寶格麗等大牌的自製禮盒。前者走的是實用複古派，後者則是奢華路線。但精衛中心這一拳，精準打在年輕人群體上，讓他們能夠充分彰顯自己樂於自黑的心態。月餅不再僅僅是一種點心，而成了年輕人給自己打標籤的手段，對於心理健康的話題也不再諱言。

這幾年他們還做過類似的事情。打開購物網站上搜索關鍵詞，就能找到印有「宛平南路」字樣的文化衫和個性手機殼。原本嚴肅、冷冰冰的醫院形像一下變成了年輕人喜歡的潮流文化。彰顯自我個性的同時，也表達了他們對心理健康問題的坦然。無論是創意月餅，還是充滿色彩的畫廊，精神衛生中心的衍生品，都與精神病醫院隱晦陰鬱的刻板印象形成了強烈反差。求購月餅、調侃月餅的行為看似獵奇，其實也是現代人放鬆心情的一種方式。更重要的是，當我們面對各種壓力時，越來越多的人意識到患有心理疾病、精神疾病並不代表是異類。

有更多人開始關注心理健康話題，精神衛生中心這幾個字也不再諱莫如深。正如醫院後勤科科長梁焱所說，火爆的並不是月餅本身，而是大家對精神健康的關注。

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