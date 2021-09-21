廿四節氣｜中秋前身是秋分　為何祭月終變成賞月？

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月23日為廿四節氣中第16個節氣「秋分」，到底秋分的含義為何？與中秋有何關係？從中醫的角度來看，秋分是否有特別注意的地方？



秋分是廿四節氣中的第16個節氣，每年9月22至24日期間，太陽到達黃經180°，直射地球赤道，因此秋分當日24小時會晝夜均分，全球無極晝極夜現象。在秋分後，太陽直射位置會繼續由赤道向南移，北半球日短夜長的現象愈來愈明顯，晝夜溫差會逐漸加大。

據《春秋繁露·陰陽出入上下篇》中説：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」。秋分正好在秋季90天的中間，有「平分秋色」的意思，因此叫「秋分」。「分」有平分的意思，春分、秋分合稱為「二分」，與黃道、赤道平面相交，此時晝夜長短相等。

在秋分時節，中國大部分地區已踏入秋季，當南下的冷空氣與暖濕空氣相遇時，就會有「一場秋雨一場寒」的現象，即每次下雨都會降溫。秋分後，江南、華南地區的降雨日數和雨量會逐漸減少，河湖水位開始下降，部分季節性的河湖甚至會乾涸。雖然此期間仍有機會出現熱帶氣旋，但大多影響華南沿海、海南島；由於雨水充足，華南沿岸地區會延至10月後才轉入乾季。

古人很早就以「秋分」作為耕種的標誌。東漢《四民月令》中寫到：「凡種大小麥，得白露節可中薄田，秋分中中田，後十日中美田」，意即秋分正是收穫的大好時節。不過，南方和北方的田間耕作各有不同。華北地區有農諺説：「白露早，寒露遲，秋分種麥正當時」，指明了播種冬小麥的時間；「秋分天氣白雲來，處處好歌好稻栽」則反映出江南地區播種水稻的時間。

秋分有多個傳統習俗，比如民間會送秋牛圖，嶺南地區客家人會吃秋菜等等。值得一提的是，秋分曾是傳統的「祭月節」，現今的中秋節是由傳統的「祭月節」演變而來。最初「祭月節」是定在秋分當日，但因為具體日期每年都不同，不一定都有圓月，而祭月無圓月是大為遺憾，因此後來就將「祭月節」由秋分調至中秋。

早在周朝，古代帝王就有秋分祭月的習俗，而賞月最早在晉代開始出現，嚴肅的祭祀儀式慢慢變成輕鬆的賞月活動。中秋賞月的習俗在唐代繁盛一時，民間有眾多流傳至今的傳奇故事，如嫦娥奔月、吳剛伐桂等，賞月更成為歷代文人詠詩賦文的主要題材。

明月幾時有？ 把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年。我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。起舞弄清影，何似在人間？ 《水調歌頭·明月幾時有》蘇軾

秋分易有口乾舌燥、皮膚乾燥等，徐澤昌建議飲用木瓜雪耳南北杏煲瘦肉湯紓緩乾燥症狀。（資料圖片）

根據香港天文台統計資料，在秋分時節，香港平均氣溫為23.4°C至31.2°C，相對濕度最高為90%，降雨最多有245.2毫米雨量。

註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提到，秋分易有口乾舌燥、皮膚乾燥、大便乾結、咽喉乾癢等，此時飲用木瓜雪耳南北杏煲瘦肉湯，能紓緩秋分時節出現的乾燥症狀。

木瓜雪耳南北杏煲瘦肉（2至3人份量）



材料：木瓜一個，雪耳一朵，南北杏20g，瘦肉半斤，蜜棗三粒



製法：木瓜切開，去皮去籽。雪耳浸軟，南北杏、蜜棗洗淨，瘦肉切件汆水。



功效：滋陰潤肺，潤腸通便



使用注意：脾虛濕重、便溏者慎服

